Taclé par...Angel Di Maria, un joueur des Francs Borains se rebiffe : "Tout le monde a son avis sur moi, mais..."
Il y a quelques années, personne n'aurait prédit l'arrivée de Kays Ruiz Atil chez les Francs Borains. Le joueur a commis des erreurs et les assume.

S'il avait confirmé les immenses dispositions vues en lui, jamais Kays Ruiz Atil n'aurait débarqué chez les Francs Borains l'été dernier. Et pourtant, l'appel du Stade Robert Urbain a même été salvateur après des mois sans club.

Le Franco-marocain peut pourtant se targuer d'un sacré pedigree. Lyon, le PSG, le Barca : son début de carrière avait tout d'un rêve. Le milieu de terrain a effectué sept apparitions avec l'équipe première du PSG, y côtoyant son lot de stars mondiales.

Pas facile à gérer à 18 ans

Cela lui serait-il monté à la tête ? C'est ce que suggère Ander Herrera. Le Basque, interrogé par le podcast Tengo Un Plan, se souviendra longtemps de la première fois qu'il a vu le petit milieu de terrain.

"Je me souviens que la première année où Kays Ruiz-Atil s'entrainait avec nous, j'ai dit à Angel Di Maria après une semaine 'Il est vraiment bon'. Il m'a répondu : 'Oublie, regarde sa voiture, regarde comment il met sa chemise Dior'. Je lui ai rétorqué que ça n'avait rien à voir et il m'a dit 'Crois-moi, tu verras'. Et au final, il avait raison", se remémore Herrera.

Tout cela est arrivé aux oreilles du principal intéressé, qui a réagi sur Instagram : "Je vois, j'entends ce qu'il se dit. Ça me fait sourire, ceux qui me critiquent aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui me complimentaient hier. J'étais jeune, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Je les ai assumées, je ne vis pas dans le passé. Tout le monde a son avis sur moi mais seul Allah sait. Il faut passer à autre chose".

Francs Borains

