Un 18e pays se qualifie pour la Coupe du Monde 2026

La Tunisie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 ce lundi en venant à bout de la Guinée équatoriale.

Les Tunisiens se sont imposés sur le score de 1-0 à Malabo grâce à un but en fin de match. Mohamed Ali Ben Romdhane a ouvert le score à la 90+4e pour délivrer tout un peuple.

Après le Maroc qui avait obtenu son billet la semaine dernière, il s'agit de la deuxième nation africaine à obtenir un ticket pour le Mondial 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Les Aigles de Carthage ne peuvent plus être rejoints en première position de leur groupe H. Après huit matchs, ils ont pas moins de sept points d'avance (22 unités) sur le second au classement, la Namibie (15 points).

L'Égypte et l'Afrique du Sud pourraient également valider leur ticket ce mardi. Pour le moment, 18 nations disposent d'un billet pour le prochain Mondial.

Il faut savoir qu'en tout neuf à dix équipes africaines participeront au Mondial. La dixième place se jouera lors d'un barrage intercontinental.