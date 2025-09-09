Une prolongation de contrat malgré tout ? Comment Mario Stroeykens peut résoudre le problème d'Anderlecht

Mario Stroeykens est toujours un joueur du RSC Anderlecht. C'est inattendu, car il n'a plus qu'un an de contrat et devait rapporter gros cet été.

La situation de Mario Stroeykens a pesé sur l'été du RSC Anderlecht, et sur le joueur lui-même. Depuis le début de la saison, il n'a joué que 38 minutes en 4 matchs, et les raisons sportives seules n'expliquent pas ce choix de Besnik Hasi : Stroeykens avait un transfert en tête.

"Super Mario" arrive en fin de contrat en juin prochain, et le RSCA espérait bien le vendre cet été afin de récupérer une partie des 20 millions attendus par le passé pour lui. Personne à Anderlecht n'espérait encore toucher une telle somme, mais même la moitié aurait pu aider le mercato de Renard.

Maintenant que les mercatos occidentaux ont fermé, ne reste plus qu'une option plausible : la Turquie... et Mario Stroeykens ne veut pas en entendre parler. Il y a donc de grandes chances qu'il reste, au moins jusqu'en janvier. Et personne ne voudra acheter un joueur assez cher s'il est libre 6 mois plus tard.

Bref : Anderlecht et le "ket" de Neerpede vont devoir se remettre à table. Une prolongation de contrat libérerait le club, et donnerait de bonnes raisons à Besnik Hasi de relancer le joueur. Le Sporting veut absolument éviter de voir partir Stroeykens gratuitement : ce serait un échec gravissime.

Hasi, lui, aurait bien besoin d'un joueur offensif de plus suite au départ de Dolberg. Mario Stroeykens sait jouer en faux neuf, même si ce n'est pas forcément ce qui serait attendu de lui : il pourrait surtout servir de support technique à Luis Vazquez ou Mihajlo Cvetkovic. Mais le coach kosovar ne tient pas à aligner un joueur qui n'a pas la tête à Anderlecht.

Le statut de Mario Stroeykens sera certainement l'un des dossiers prioritaires sur la table du futur président du RSCA. S'il reste, il peut toujours espérer enfin exploser ; s'il part, ce sera clairement par la petite porte. Affaire à suivre...