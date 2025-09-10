Stroeykens et Anderlecht dans l'impasse : un risque énorme pour le club

L'avenir de Mario Stroeykens à Anderlecht est très incertain. Le jeune joueur voulait partir, mais son transfert a échoué et ça pèse sur son moral.

Cet été, Anderlecht n’a reçu qu’une seule offre concrète : celle de Braga. Les Portugais étaient prêts à mettre 6,5 millions d’euros sur la table pour Mario Stroeykens. La direction avait refusé...

Stroeykens est sous contrat jusqu’en juin 2026. L’Arabie saoudite reste une option, mais peu réaliste. La prolongation serait logique, mais le joueur de 20 ans n’en veut pas.

Un vrai casse-tête

Il risque de voir son temps de jeu chuter dans les prochains mois. Un joueur qui refuse de prolonger finit souvent par passer au second plan. Pour Stroeykens, ce serait un coup dur sportivement. Pour Anderlecht, ce serait surtout un désastre financier.

En interne, on craint de perdre plusieurs millions. Un départ libre en juin serait une véritable catastrophe pour les Bruxellois, qui considèrent le joueur comme l’un de leurs plus grands talents.

Pour l’instant, tout est bloqué. Stroeykens a l’impression d’être piégé dans un club qu’il pensait quitter, tandis qu’Anderlecht ne sait pas comment déminer ce dossier.