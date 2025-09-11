Un coach de Pro League bien content que le mercato soit fini : "C'est une période très stressante"

L'entraîneur de Westerlo, Issame Charaï, est soulagé que la période de transfert soit terminée. Cependant, il regrette qu'aucun nouveau arrière gauche n'ait été recruté après le départ de Jordan Bos.

Le mercato est terminé et de nombreuses équipes en sont satisfaites. À Westerlo également, l'entraîneur Issame Charaï est heureux que cette période agitée soit terminée, bien qu'il soit déçu que son équipe n'ait pas recruté un nouveau arrière gauche après le départ de Jordan Bos pour Feyenoord.

"Malheureusement, cela n'a pas été possible, mais je suis surtout très heureux que Rommens reste un peu plus longtemps", déclare-t-il à la Gazet van Antwerpen. "Il est l'un des piliers de l'équipe et apporte beaucoup de détermination et de qualité."

Il y a quelque temps, Rommens était lui-même très mystérieux concernant son avenir. "Je suis convaincu qu'il peut encore progresser ici. Tuur peut encore améliorer son jeu défensif de positionnement. Un deuxième point est son efficacité (...) Il doit être un peu plus décisif."

Mais dans l'ensemble, Charaï est satisfait. "Je suis heureux que le mercato soit désormais clos et que nous puissions mettre fin à une période stressante. Je suis conscient que pour de nombreux joueurs, Westerlo est une étape intermédiaire, mais nous pouvons désormais laisser ça au second plan".

"Seules de bonnes performances permettront aux joueurs de se mettre en évidence dans les mois à venir. Plus ils performeront, plus ils pourront progresser rapidement vers la prochaine étape", conclut Charaï.