Une aventure plus difficile que prévue pour Dante Vanzeir à La Gantoise : voici pourquoi

En janvier, Dante Vanzeir avait été recruté pour 2,35 millions d'euros, une somme qui - au vu de la situation financière des Buffalos à ce moment-là - avait fait naître de grandes attentes. Six mois plus tard, il n'est pas dans la meilleure des situations.

L’attaquant, qui avait déjà prouvé ses qualités en Belgique, semblait être l’homme capable de donner un nouvel élan à l’attaque des Buffalos. Mais à peine six mois plus tard, la réalité est toute autre : Vanzeir est passé du statut de possible pièce maîtresse à celui de joueur devenu superflu.

L’entraîneur Ivan Leko joue un rôle central dans cette situation. Dans son système, le Croate affiche une préférence claire pour Wilfried Kanga en pointe, soutenu par le jeune Hyllarion Goore. La combinaison entre la puissance physique de Kanga et le volume de jeu de Goore le séduit particulièrement. Vanzeir, attaquant plus classique, ne cadre pas dans ce schéma et se voit relégué sur le côté.

Le signal fut limpide lorsque Leko décida d’affronter le Club de Bruges avec un seul attaquant. Kanga fut titularisé, Goore prit place sur le banc… et Vanzeir atterrit directement en tribune. Un message dur : dans la hiérarchie actuelle, la place du buteur de 27 ans est quasi inexistante.

Goore, un potentiel plus rentable

Sur le plan sportif et économique, La Gantoise mise davantage sur Goore. Plus jeune, il est jugé plus susceptible de rapporter une forte plus-value à terme. Vanzeir, plus âgé et au salaire plus élevé, paraît moins intéressant comme investissement. À performances égales, le choix de Leko et de la direction est vite tranché.

Durant le mercato estival, de l’intérêt avait pourtant existé. Westerlo a tenté d’attirer Vanzeir au Kuipje le dernier jour du marché, mais l’opération a capoté : l’écart financier était trop important, et Leko mit aussi son veto. Pour Vanzeir, cela a sans doute sonné comme un deuxième rejet.

Parallèlement, Michel Louwagie et Kjeld Fort, sous l’impulsion du propriétaire Sam Baro, ont procédé à un grand ménage dans l’effectif. De nombreux joueurs jugés excédentaires ont été vendus ou prêtés. Pour ceux qui sont restés, comme Bram Lagae, Aimé Omgba, Franck Surdez et Vanzeir, la saison risque de tourner à une véritable traversée du désert.

Une conclusion amère

Vanzeir n’est pas devenu un moins bon joueur : sa vitesse et son sens du but sont connus. Mais il ne correspond pas à la vision du staff actuel. Dans le football moderne, le profil et la valeur ajoutée pèsent parfois plus lourd que les qualités pures.

Le constat est cruel mais limpide : ce qui devait être un top transfert ambitieux s’est transformé en échec après seulement six mois. Si Vanzeir ne trouve pas de porte de sortie d’ici janvier, il risque de s’enliser dans un rôle qu’il n’a jamais voulu. Pour le joueur comme pour le club, une solution s’impose.