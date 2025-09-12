20 millions d'euros n'ont pas suffi : Anderlecht veut bétonner le contrat de sa pépite

Suspendu ce week-end, Nilson Angulo devrait rester longtemps à Anderlecht. Selon des sources sud-américaines, il devrait prolonger son contrat.

"Je me suis concentré sur le match. S’il se passe quelque chose, je ne sais pas. Peut-être qu’il se passera quelque chose, mais ça dépend de la direction", déclarait Besnik Hasi à l’approche de la fin du mercato. À ce moment-là, un transfert de Nilson Angulo était sur la table.

Finalement, ça ne s’est pas fait. Le joueur, sous contrat jusqu’en juin 2027, n’était pas obligé de partir, mais le club avait quand même cherché une issue avec lui.

Vers une prolongation pour Angulo ?

Maintenant qu’il reste au club, la direction envisage de le prolonger. Si un transfert venait à se faire dans le futur, ça rapporterait plus d'argent.

🚨[EXCLUSIVO] Nilson Angulo acordó la renovación de contrato con Anderlecht hasta junio de 2029.

*️⃣Después de que el club rechazara múltiples ofertas, se le hizo una actualización salarial.

ℹ️Para @StudioFutbol presentada por @bet593. pic.twitter.com/IKuLX3nkho — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 12, 2025

Selon les médias sud-américains, une prolongation de contrat jusqu’en juin 2029 serait sur la table. Il devrait toucher un plus gros salaire.

Les clubs intéressés devront payer un gros montant, que ce soit cet hiver ou l’été prochain. Anderlecht réclamait jusqu’ici vingt millions d’euros pour lui.