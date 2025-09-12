Après la bière, les chips ! DAZN frappe un grand coup dans la diffusion du football belge

À la fin du mois d'octobre, les clubs de D1A rentreront en lice en Coupe de Belgique. Tous les matchs seront diffusés en direct. Et c'est...DAZN diffusera chaque match séparément sur ses chaînes.

Les dates exactes des seizièmes de finale ont été communiquées par la Pro League. Ainsi, le match d'Anderlecht contre Ninove se déroulera le mardi 28 octobre. Le Standard sera également sur le pont à Beveren, tout comme le Sporting Charleroi au RFC Liège. De son côté, l'Olympic se rendra à Dender.

Le mercredi 29 octobre, pas moins de six rencontres sont au programme, avec notamment la rencontre entre Tubize-Braine et l'Union. La RAAL sera également à l'affiche contre Heist, tout comme Eupen à l'Antwerp. Club de Bruges - Jong Lede, Genk - RWDM et Zulte Waregem - Bilzen ont également été programmés ce soir-là.



Les cinq derniers matches auront lieu le jeudi 30 octobre. Seraing - Louvain est l'une des rencontres au programme, accompagnée de Beerschot - Westerlo, Cercle de Bruges - Courtrai, La Gantoise - Patro Eisden et Knokke - Saint-Trond.

DAZN nouveau diffuseur

Toutes les rencontres débutent à 20h30 et pourront être suivies sur DAZN. La plateforme de streaming a acquis les droits de la compétition au détriment du groupe RTL. Après la Jupiler Pro League, c'est désormais la Crocky Cup qui sera à suivre sur DAZN.

Cela vaut donc aussi pour la suite de la compétition : "Tous les matchs des seizièmes, huitièmes, quarts de finales, demi-finales et la finale de la Coupe de Belgique seront diffusés en direct dans l'application DAZN", précise le communiqué.