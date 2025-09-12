Après la bière, les chips ! DAZN frappe un grand coup dans la diffusion du football belge

Après la bière, les chips ! DAZN frappe un grand coup dans la diffusion du football belge
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

À la fin du mois d'octobre, les clubs de D1A rentreront en lice en Coupe de Belgique. Tous les matchs seront diffusés en direct. Et c'est...DAZN diffusera chaque match séparément sur ses chaînes.

Les dates exactes des seizièmes de finale ont été communiquées par la Pro League. Ainsi, le match d'Anderlecht contre Ninove se déroulera le mardi 28 octobre. Le Standard sera également sur le pont à Beveren, tout comme le Sporting Charleroi au RFC Liège. De son côté, l'Olympic se rendra à Dender.

Le mercredi 29 octobre, pas moins de six rencontres sont au programme, avec notamment la rencontre entre Tubize-Braine et l'Union. La RAAL sera également à l'affiche contre Heist, tout comme Eupen à l'Antwerp. Club de Bruges - Jong Lede, Genk - RWDM et Zulte Waregem - Bilzen ont également été programmés ce soir-là.

Lire aussi… "Il va devoir se faire opérer" : une longue absence à prévoir pour l'Union Saint-Gilloise

Les cinq derniers matches auront lieu le jeudi 30 octobre. Seraing - Louvain est l'une des rencontres au programme, accompagnée de Beerschot - Westerlo, Cercle de Bruges - Courtrai, La Gantoise - Patro Eisden et Knokke - Saint-Trond.

DAZN nouveau diffuseur

Toutes les rencontres débutent à 20h30 et pourront être suivies sur DAZN. La plateforme de streaming a acquis les droits de la compétition au détriment du groupe RTL. Après la Jupiler Pro League, c'est désormais la Crocky Cup qui sera à suivre sur DAZN.

Cela vaut donc aussi pour la suite de la compétition : "Tous les matchs des seizièmes, huitièmes, quarts de finales, demi-finales et la finale de la Coupe de Belgique seront diffusés en direct dans l'application DAZN", précise le communiqué.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

"Il va devoir se faire opérer" : une longue absence à prévoir pour l'Union Saint-Gilloise

"Il va devoir se faire opérer" : une longue absence à prévoir pour l'Union Saint-Gilloise

15:30
"Avant, je rêvais de jouer pour le Standard, maintenant je rêve de gagner là-bas"

"Avant, je rêvais de jouer pour le Standard, maintenant je rêve de gagner là-bas"

14:30
Deux ans de blessures, bourreau du Standard... et déjà révélation en Pro League ?

Deux ans de blessures, bourreau du Standard... et déjà révélation en Pro League ?

13:00
Dennis Praet à un tournant de sa carrière : voilà pourquoi les prochaines semaines seront décisives pour lui

Dennis Praet à un tournant de sa carrière : voilà pourquoi les prochaines semaines seront décisives pour lui

11:30
Une première depuis 1964 ! Le Parc Duden accueillera bien du football européen

Une première depuis 1964 ! Le Parc Duden accueillera bien du football européen

14:00
Ligue des Champions en approche : l'Union cherche encore des supporters, le Jan Breydel déjà plein à craquer

Ligue des Champions en approche : l'Union cherche encore des supporters, le Jan Breydel déjà plein à craquer

08:30
Blessure de dernière minute au Standard avant la réception de Malines

Blessure de dernière minute au Standard avant la réception de Malines

08:00
"Parfois, on oublie qu'on est pro" : comment la blessure de Killian Sardella a changé sa vision de l'avenir

"Parfois, on oublie qu'on est pro" : comment la blessure de Killian Sardella a changé sa vision de l'avenir

12:00
Retournement de situation, et excellente nouvelle pour la RAAL La Louvière

Retournement de situation, et excellente nouvelle pour la RAAL La Louvière

11:00
La première de Vincent Euvrard à Sclessin : la composition probable du Standard pour affronter Malines

La première de Vincent Euvrard à Sclessin : la composition probable du Standard pour affronter Malines

06:00
Anderlecht face à son "ex" ce week-end ? Il est de retour, mais...

Anderlecht face à son "ex" ce week-end ? Il est de retour, mais...

10:30
Au bras de fer en 2008, mais reconnaissant : Vincent Kompany retrouve son ancien club pour un match "chargé d'histoire"

Au bras de fer en 2008, mais reconnaissant : Vincent Kompany retrouve son ancien club pour un match "chargé d'histoire"

13:30
Victoire obligatoire pour le Standard contre Malines, ce vendredi soir

Victoire obligatoire pour le Standard contre Malines, ce vendredi soir

05:30
"On a surpris toute la Belgique" : Dimitri De Condé se livre sans filtre sur le mercato du Racing Genk

"On a surpris toute la Belgique" : Dimitri De Condé se livre sans filtre sur le mercato du Racing Genk

10:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/09: Ochoa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/09: Ochoa

12:20
Nouveau centre d'entraînement pour l'Union : voici le coût de l'installation

Nouveau centre d'entraînement pour l'Union : voici le coût de l'installation

09:30
"Marc Wilmots a voulu tout faire et tout contrôler" : Mircea Rednic évoque son limogeage au Standard

"Marc Wilmots a voulu tout faire et tout contrôler" : Mircea Rednic évoque son limogeage au Standard

23:00
2
"Besnik Hasi n'a aucune confiance en lui" : le Sporting d'Anderlecht a-t-il réalisé un transfert... pour rien ?

"Besnik Hasi n'a aucune confiance en lui" : le Sporting d'Anderlecht a-t-il réalisé un transfert... pour rien ?

09:00
3
Pour entrer dans l'histoire du football l'été prochain ? Guillermo Ochoa s'offre un nouveau défi, à 40 ans

Pour entrer dans l'histoire du football l'été prochain ? Guillermo Ochoa s'offre un nouveau défi, à 40 ans

12:20
Situation toujours aussi préoccupante pour Raskin chez les Rangers : "Le plus important est que Nico comprenne pourquoi"

Situation toujours aussi préoccupante pour Raskin chez les Rangers : "Le plus important est que Nico comprenne pourquoi"

12:40
Nicky Hayen acte un choix important au Club de Bruges

Nicky Hayen acte un choix important au Club de Bruges

07:00
L'Inter Milan pense déjà à un joueur du Club de Bruges, estimé à près de 30 millions d'euros, pour 2026

L'Inter Milan pense déjà à un joueur du Club de Bruges, estimé à près de 30 millions d'euros, pour 2026

06:30
Vincent Euvrard vise le titre à long terme pour le Standard : son prochain adversaire lui répond

Vincent Euvrard vise le titre à long terme pour le Standard : son prochain adversaire lui répond

19:00
Joel Ordonez a réagi très brièvement à son transfert avorté à l'OM : voici ce qu'a déclaré le joueur du Club de Bruges

Joel Ordonez a réagi très brièvement à son transfert avorté à l'OM : voici ce qu'a déclaré le joueur du Club de Bruges

22:00
La cérémonie du Ballon d'Or sera diffusée en Belgique... avec un Diable Rouge aux commentaires

La cérémonie du Ballon d'Or sera diffusée en Belgique... avec un Diable Rouge aux commentaires

07:40
Une aventure plus difficile que prévue pour Dante Vanzeir à La Gantoise : voici pourquoi

Une aventure plus difficile que prévue pour Dante Vanzeir à La Gantoise : voici pourquoi

20:40
Le successeur de Rob Schoofs est connu : voici qui sera capitaine contre le Standard et pour le reste de la saison

Le successeur de Rob Schoofs est connu : voici qui sera capitaine contre le Standard et pour le reste de la saison

16:30
"Il peut atteindre des chiffres très proches de ceux de KDB" : un ex-Citizen convaincu du potentiel de Rayan Cherki

"Il peut atteindre des chiffres très proches de ceux de KDB" : un ex-Citizen convaincu du potentiel de Rayan Cherki

07:20
De joyau d'Anderlecht à l'Eendracht Elene-Grotenberge : l'histoire touchante d'un ancien surdoué du foot belge

De joyau d'Anderlecht à l'Eendracht Elene-Grotenberge : l'histoire touchante d'un ancien surdoué du foot belge

18:40
Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines Interview

Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines

11/09
Bientôt la nouvelle attraction des Mauves ? La nouvelle recrue d'Anderlecht fait le buzz pour...ses rentrées en touche

Bientôt la nouvelle attraction des Mauves ? La nouvelle recrue d'Anderlecht fait le buzz pour...ses rentrées en touche

18:20
La chance de la RAAL ? Deux titulaires du Club de Bruges ne seront pas du voyage

La chance de la RAAL ? Deux titulaires du Club de Bruges ne seront pas du voyage

18:00
1
Ninove - Anderlecht ne se jouera finalement pas dans le stade du club de D1 VV : voici où la rencontre aura lieu

Ninove - Anderlecht ne se jouera finalement pas dans le stade du club de D1 VV : voici où la rencontre aura lieu

20:20
Une plainte déposée contre Chelsea au sujet d'un transfert d'Eden Hazard ?

Une plainte déposée contre Chelsea au sujet d'un transfert d'Eden Hazard ?

22:30
"Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard Interview

"Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard

11/09
C'est officiel : voici où se déroulera la finale de la Ligue des champions la saison prochaine

C'est officiel : voici où se déroulera la finale de la Ligue des champions la saison prochaine

21:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 20:45 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved