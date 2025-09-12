Challenger Pro League : Le Beerschot et Lokeren sourient, le RSCA Futures continue de souffrir

Le Beerschot poursuit sa belle série avec un troisième succès et grimpe sur le podium, tandis que le RSCA Futures cale. Lokeren s'impose face au Lierse grâce à Nainggolan et Wasiu.

La 5e journée de Challenger Pro League a débuté vendredi soir avec deux affiches. D’un côté, le RSCA Futures recevait le Beerschot. De l’autre, Lokeren accueillait Lierse pour un duel où l’expérience a parlé.

Les Futures coulent

À Bruxelles, les Anderlechtois ont bien commencé mais sans concrétiser leurs occasions. Beerschot a tenu bon et a fini par frapper au bon moment. Sabri Guendouz a débloqué la rencontre à la 72e minute, avant de délivrer une passe décisive à Ravij Van La Parra pour le 0-2.

Défaite logique pour le RSCA Futures, trop tendre dans les zones décisives. Avec une seule victoire en quatre matchs, les Bruxellois stagnent à la 14e place. Beerschot est lancé : troisième succès consécutif, aucun but encaissé sur la série et une place sur le podium.

Le Ninja n'a pas dit son dernier mot

À Lokeren, le scénario a été tout autre. Radja Nainggolan a montré la voie dès la 14e minute en transformant son penalty. Malgré une résistance du Lierse, l’exclusion d’Hugo Masaki à l’heure de jeu a freiné toute tentative de révolte.

En toute fin de rencontre, Sumaila Wasiu a scellé le sort du match sur un service du Ninja. Victoire 2-0 et délivrance pour Lokeren, qui signe son premier succès et remonte à la 13e place du classement.