Charleroi encore confronté à un départ de dernière minute ? "À lui de décider quelle est la meilleure étape"

Charleroi encore confronté à un départ de dernière minute ? "À lui de décider quelle est la meilleure étape"
Photo: © photonews
Deviens fan de Charleroi! 629

Rik De Mil s'est présenté en conférence de presse à la veille du déplacement au Cercle de Bruges. Une prise de parole en guise de bilan du mercato...même s'il n'est pas encore totalement terminé.

Rik De Mil doit à nouveau reconstruire du côté de Charleroi. C'est que par rapport à l'équipe qui a accroché l'Europe sur le terrain de l'Antwerp en mai dernier, le Sporting a perdu Daan Heymans, Adem Zorgane, Stelios Andreou, Jeremy Petris, Nikola Sturlic et Vetle Dragsnes. Une demi-équipe, dont plusieurs piliers du vestiaire.

L'entraîneur des Zèbres se montre compréhensif : "Dans un mercato, il faut prendre en compte le critère financier. Un club doit être sain. On a bien vendu et c'est donc positif et nécessaire après deux années plus compliquées avant mon arrivée", explique-t-il, cité par La Dernière Heure.

L'inconnue Isaac Mbenza

D'autres vont désormais devoir prendre le relais. Mais avec quelles ambitions ? "Le but, c'est de faire progresser les jeunes. Il faudra se battre pour aller en Playoffs 2 puis à l'instar de la saison dernière, on verra s'il y a moyen de progresser dans cette compétition".

Reste à trancher le cas Isaac Mbenza. Ce dernier a cherché une porte de sortie durant le mercato mais est toujours au Mambourg. Il pourrait encore partir, mais très peu de marchés sont encore ouverts, à l'image du Qatar, de la Turquie ou de la Grèce : "Il y a plusieurs possibilités, y compris celle où il reste. C'est à lui de décider quelle est la meilleure étape pour lui".

Pour le déplacement au Cercle, l'incertitude plane surtout au-dessus d'Aiham Ousou. Le capitaine des Zèbres est sorti à la mi-temps contre Dender, touché au genou : "C'est toujours gonflé. J'espère le récupérer. C'est un joueur important mais on ne peut pas prendre de risques".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi

Plus de news

Pas de Nilson Angulo contre Genk mais deux bonnes nouvelles à l'entraînement : "Ils sont proches d'un retour"

Pas de Nilson Angulo contre Genk mais deux bonnes nouvelles à l'entraînement : "Ils sont proches d'un retour"

18:30
Une démission qui fait des dégâts : Anderlecht se sépare d'un proche de Wouter Vandenhaute

Une démission qui fait des dégâts : Anderlecht se sépare d'un proche de Wouter Vandenhaute

17:30
"Marc me faisait des références à sa période en équipe nationale" : Mircea Rednic très cash sur le noyau du Standard

"Marc me faisait des références à sa période en équipe nationale" : Mircea Rednic très cash sur le noyau du Standard

17:00
"Je ne veux pas être un choix par défaut" : les vérités de Felice Mazzu dans sa recherche d'un nouveau club

"Je ne veux pas être un choix par défaut" : les vérités de Felice Mazzu dans sa recherche d'un nouveau club

16:30
Luis Vazquez titulaire confirmé ? Besnik Hasi pointe deux autres options surprenantes : "Ils peuvent jouer en faux neuf"

Luis Vazquez titulaire confirmé ? Besnik Hasi pointe deux autres options surprenantes : "Ils peuvent jouer en faux neuf"

16:00
"Il va devoir se faire opérer" : une longue absence à prévoir pour l'Union Saint-Gilloise

"Il va devoir se faire opérer" : une longue absence à prévoir pour l'Union Saint-Gilloise

15:30
Après la bière, les chips ! DAZN frappe un grand coup dans la diffusion du football belge

Après la bière, les chips ! DAZN frappe un grand coup dans la diffusion du football belge

15:00
"Avant, je rêvais de jouer pour le Standard, maintenant je rêve de gagner là-bas"

"Avant, je rêvais de jouer pour le Standard, maintenant je rêve de gagner là-bas"

14:30
Une première depuis 1964 ! Le Parc Duden accueillera bien du football européen

Une première depuis 1964 ! Le Parc Duden accueillera bien du football européen

14:00
Au bras de fer en 2008, mais reconnaissant : Vincent Kompany retrouve son ancien club pour un match "chargé d'histoire"

Au bras de fer en 2008, mais reconnaissant : Vincent Kompany retrouve son ancien club pour un match "chargé d'histoire"

13:30
Deux ans de blessures, bourreau du Standard... et déjà révélation en Pro League ?

Deux ans de blessures, bourreau du Standard... et déjà révélation en Pro League ?

13:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/09: Ochoa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/09: Ochoa

12:20
Situation toujours aussi préoccupante pour Raskin chez les Rangers : "Le plus important est que Nico comprenne pourquoi"

Situation toujours aussi préoccupante pour Raskin chez les Rangers : "Le plus important est que Nico comprenne pourquoi"

12:40
"Parfois, on oublie qu'on est pro" : comment la blessure de Killian Sardella a changé sa vision de l'avenir

"Parfois, on oublie qu'on est pro" : comment la blessure de Killian Sardella a changé sa vision de l'avenir

12:00
Pour entrer dans l'histoire du football l'été prochain ? Guillermo Ochoa s'offre un nouveau défi, à 40 ans

Pour entrer dans l'histoire du football l'été prochain ? Guillermo Ochoa s'offre un nouveau défi, à 40 ans

12:20
Dennis Praet à un tournant de sa carrière : voilà pourquoi les prochaines semaines seront décisives pour lui

Dennis Praet à un tournant de sa carrière : voilà pourquoi les prochaines semaines seront décisives pour lui

11:30
Retournement de situation, et excellente nouvelle pour la RAAL La Louvière

Retournement de situation, et excellente nouvelle pour la RAAL La Louvière

11:00
Anderlecht face à son "ex" ce week-end ? Il est de retour, mais...

Anderlecht face à son "ex" ce week-end ? Il est de retour, mais...

10:30
"On a surpris toute la Belgique" : Dimitri De Condé se livre sans filtre sur le mercato du Racing Genk

"On a surpris toute la Belgique" : Dimitri De Condé se livre sans filtre sur le mercato du Racing Genk

10:00
Nouveau centre d'entraînement pour l'Union : voici le coût de l'installation

Nouveau centre d'entraînement pour l'Union : voici le coût de l'installation

09:30
"Besnik Hasi n'a aucune confiance en lui" : le Sporting d'Anderlecht a-t-il réalisé un transfert... pour rien ?

"Besnik Hasi n'a aucune confiance en lui" : le Sporting d'Anderlecht a-t-il réalisé un transfert... pour rien ?

09:00
3
Ligue des Champions en approche : l'Union cherche encore des supporters, le Jan Breydel déjà plein à craquer

Ligue des Champions en approche : l'Union cherche encore des supporters, le Jan Breydel déjà plein à craquer

08:30
Blessure de dernière minute au Standard avant la réception de Malines

Blessure de dernière minute au Standard avant la réception de Malines

08:00
Nicky Hayen acte un choix important au Club de Bruges

Nicky Hayen acte un choix important au Club de Bruges

07:00
La cérémonie du Ballon d'Or sera diffusée en Belgique... avec un Diable Rouge aux commentaires

La cérémonie du Ballon d'Or sera diffusée en Belgique... avec un Diable Rouge aux commentaires

07:40
"Il peut atteindre des chiffres très proches de ceux de KDB" : un ex-Citizen convaincu du potentiel de Rayan Cherki

"Il peut atteindre des chiffres très proches de ceux de KDB" : un ex-Citizen convaincu du potentiel de Rayan Cherki

07:20
L'Inter Milan pense déjà à un joueur du Club de Bruges, estimé à près de 30 millions d'euros, pour 2026

L'Inter Milan pense déjà à un joueur du Club de Bruges, estimé à près de 30 millions d'euros, pour 2026

06:30
La première de Vincent Euvrard à Sclessin : la composition probable du Standard pour affronter Malines

La première de Vincent Euvrard à Sclessin : la composition probable du Standard pour affronter Malines

06:00
Victoire obligatoire pour le Standard contre Malines, ce vendredi soir

Victoire obligatoire pour le Standard contre Malines, ce vendredi soir

05:30
"Marc Wilmots a voulu tout faire et tout contrôler" : Mircea Rednic évoque son limogeage au Standard

"Marc Wilmots a voulu tout faire et tout contrôler" : Mircea Rednic évoque son limogeage au Standard

23:00
4
Joel Ordonez a réagi très brièvement à son transfert avorté à l'OM : voici ce qu'a déclaré le joueur du Club de Bruges

Joel Ordonez a réagi très brièvement à son transfert avorté à l'OM : voici ce qu'a déclaré le joueur du Club de Bruges

22:00
Une plainte déposée contre Chelsea au sujet d'un transfert d'Eden Hazard ?

Une plainte déposée contre Chelsea au sujet d'un transfert d'Eden Hazard ?

22:30
C'est officiel : voici où se déroulera la finale de la Ligue des champions la saison prochaine

C'est officiel : voici où se déroulera la finale de la Ligue des champions la saison prochaine

21:40
Une aventure plus difficile que prévue pour Dante Vanzeir à La Gantoise : voici pourquoi

Une aventure plus difficile que prévue pour Dante Vanzeir à La Gantoise : voici pourquoi

20:40
"La Saudi PL est comparable à la Premier League" : un joueur parti d'Angleterre pour rejoindre le Moyen-Orient est clair

"La Saudi PL est comparable à la Premier League" : un joueur parti d'Angleterre pour rejoindre le Moyen-Orient est clair

21:20
🎥 "Je veux marquer mon premier but professionnel" : les premiers mots de Frédéric Soelle Soelle au RFC Liège

🎥 "Je veux marquer mon premier but professionnel" : les premiers mots de Frédéric Soelle Soelle au RFC Liège

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 20:45 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved