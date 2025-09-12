Charleroi encore confronté à un départ de dernière minute ? "À lui de décider quelle est la meilleure étape"

Rik De Mil s'est présenté en conférence de presse à la veille du déplacement au Cercle de Bruges. Une prise de parole en guise de bilan du mercato...même s'il n'est pas encore totalement terminé.

Rik De Mil doit à nouveau reconstruire du côté de Charleroi. C'est que par rapport à l'équipe qui a accroché l'Europe sur le terrain de l'Antwerp en mai dernier, le Sporting a perdu Daan Heymans, Adem Zorgane, Stelios Andreou, Jeremy Petris, Nikola Sturlic et Vetle Dragsnes. Une demi-équipe, dont plusieurs piliers du vestiaire.

L'entraîneur des Zèbres se montre compréhensif : "Dans un mercato, il faut prendre en compte le critère financier. Un club doit être sain. On a bien vendu et c'est donc positif et nécessaire après deux années plus compliquées avant mon arrivée", explique-t-il, cité par La Dernière Heure.

L'inconnue Isaac Mbenza

D'autres vont désormais devoir prendre le relais. Mais avec quelles ambitions ? "Le but, c'est de faire progresser les jeunes. Il faudra se battre pour aller en Playoffs 2 puis à l'instar de la saison dernière, on verra s'il y a moyen de progresser dans cette compétition".

Reste à trancher le cas Isaac Mbenza. Ce dernier a cherché une porte de sortie durant le mercato mais est toujours au Mambourg. Il pourrait encore partir, mais très peu de marchés sont encore ouverts, à l'image du Qatar, de la Turquie ou de la Grèce : "Il y a plusieurs possibilités, y compris celle où il reste. C'est à lui de décider quelle est la meilleure étape pour lui".

Pour le déplacement au Cercle, l'incertitude plane surtout au-dessus d'Aiham Ousou. Le capitaine des Zèbres est sorti à la mi-temps contre Dender, touché au genou : "C'est toujours gonflé. J'espère le récupérer. C'est un joueur important mais on ne peut pas prendre de risques".