"Il peut atteindre des chiffres très proches de ceux de KDB" : un ex-Citizen convaincu du potentiel de Rayan Cherki

Rayan Cherki est arrivé cet été à Manchester City, où il a signé un contrat jusqu'en 2030. L'ancien Citizen Gaël Clichy (2011-2017) pense que le Français pourrait bien devenir un joueur du niveau de Kevin De Bruyne.

Le Lyonnais évolue principalement en tant qu’ailier droit, mais il peut également jouer sur le côté gauche ou au poste de KDB, milieu offensif. Il est donc peu évident de comparer les deux, puisqu’ils ne jouent pas réellement toujours au même poste, mais d’un point de vue niveau de jeu, Cherki pourrait bien un jour atteindre le niveau du Diable Rouge selon l’ex-défenseur des Sky Blues.

Il estime cependant qu’il faudra de la patience avec la nouvelle recrue de Manchester City. L’attaquant a connu de bons débuts lors de la Coupe du Monde des Clubs, mais il a ensuite été stoppé en chemin par une blessure à la cuisse.

"Il a d’énormes progrès à faire dans la phase sans ballon, c’est son premier défaut. Mais si Pep arrive à élever son niveau dans cette partie du football, je pense qu’il peut atteindre des chiffres très proches de ceux de Kevin De Bruyne," explique Gaël Clichy dans l’émission Génération After sur RMC.

Cherki, je n’ai jamais vu ça

Il est réellement impressionné par ce qu’il propose : "Cherki, je n’ai jamais vu ça. Je n’ai jamais vu un joueur avec autant de facilité dans les petits espaces."

L’ancien joueur souligne un point qui l’interroge : "Par contre, quand tu perds le ballon, il faut pouvoir répondre présent, encore plus en Angleterre."