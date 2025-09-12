Ligue des Champions en approche : l'Union cherche encore des supporters, le Jan Breydel déjà plein à craquer

La phase principale de la Ligue des Champions débutera la semaine prochaine. Il reste encore quelques places pour les matchs à domicile de l'Union, tandis que le Jan Breydelstadion affiche déjà complet.

Après les tours préliminaires ayant permis de qualifier un second club belge, le FC Bruges, la phase principale de la Ligue des Champions débutera la semaine prochaine.

Dès mardi, l’Union Saint-Gilloise, championne en titre et directement qualifiée, se déplacera chez le champion des Pays-Bas, le PSV Eindhoven, pour un duel entre champions des Plats Pays. Pour cette rencontre, les supporters unionistes ont déjà rempli le parcage qui leur sera attribué au Philips Stadion : 1 600 Bruxellois feront le déplacement.

À domicile, l’Union disputera ses matchs au Lotto Park d’Anderlecht, qui affiche déjà de belles affluences. Selon les chiffres avancés par L’Avenir, le club a vendu, à ce jour, 13 000 mini-abonnements.

Encore quelques places pour voir l'Union, c'est déjà sold-out à Bruges

Étant donné que les deux blocs au rez-de-chaussée derrière les buts, habituellement réservés aux noyaux durs des supporters d’Anderlecht, ne sont pas accessibles, et qu’un millier de places ont été bloquées par l’UEFA, il ne reste déjà plus que 3 000 places disponibles pour les matchs à domicile de l’Union.

La situation est encore plus marquée au Club de Bruges, qui a annoncé jeudi le sold-out de ses mini-abonnements pour la Ligue des Champions. Pas moins de 26 000 supporters des Blauw & Zwart ont déjà réservé leur ticket, ne laissant presque rien aux supporters occasionnels. Certaines places seront toutefois libérées par l’UEFA ou par des abonnés ne pouvant assister qu’à trois des quatre matchs à domicile.

C’est donc dans une ambiance des grands soirs que le Club de Bruges recevra l’AS Monaco jeudi soir. Les joueurs de Nicky Hayen auront l’occasion de décrocher leurs trois premiers points dans cette phase de poules, devant un public toujours survolté lors des grandes affiches de la saison.