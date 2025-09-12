Luis Vazquez titulaire confirmé ? Besnik Hasi pointe deux autres options surprenantes : "Ils peuvent jouer en faux neuf"

Besnik Hasi s'est présenté en conférence de presse à deux jours de la rencontre face à Genk. Les derniers jours ont été particulièrement agités à Neerpede.

La défaite à l'Union, l'accueil des supporters, la démission de Wouter Vandenhaute, le départ de Kasper Dolberg, l'offre surprise de l'Arabie Saoudite pour Jan-Carlo Simic : deux semaines de routine pour Besnik Hasi à Anderlecht. L'entraîneur du Sporting a fait le point face à la presse, en se concentrant sur le plus urgent.

Il se dit heureux que le mercato soit enfin terminé : "Cela a été long et difficile car beaucoup de joueurs voulaient partir. On a réussi à prendre pas mal de joueurs, des profils jeunes qui pourront aider le club à l’avenir. Comme l’ensemble du club, je pensais que Dolberg allait rester mais, quand l’Ajax est venu en fin de mercato, il a voulu partir et nous ne pouvions pas nous opposer à son départ. J’aurais aimé qu’il reste, évidemment".

Luis Vazquez pour plusieurs semaines ?

Le poste de numéro neuf est donc source de beaucoup de questions : "Outre Vazquez, en attendant le retour de Bertaccini, nous avons aussi Thorgan et Mario Stroeykens qui peuvent aussi évoluer en faux 9. Les jeunes Cvetkovic voire Dao ou Kanaté ? Nous devrons veiller à ne pas mettre trop de pression sur ces jeunes", explique-t-il, cité par SudInfo.

Ne pas titulariser Vazquez serait un vrai coup dur pour le joueur, qu'Hasi ne se permettra sans doute pas : "Pour lui, c’est le moment de démontrer toutes ses qualités. Il travaille dur et mériterait ce petit brin de chance qui lui manque. Si son but avait été validé à l’Union, par exemple, cela aurait pu lui servir de déclic. La plus grosse erreur serait de continuer à le comparer à Dolberg. Notre Argentin n’est pas le même style de joueur et, avec lui, nous devons jouer différemment".

Le T1 des Mauves n'a en revanche pas voulu s'appesantir sur la démission de Wouter Vandenhaute : "Je préfère parler du sportif et du match contre Genk. Je peux vous assurer que cela ne crée pas de sentiment d’insécurité à Neerpede. La réaction des supporters ? Les joueurs ont beaucoup parlé avec eux après le match à l’Union. On reste sur deux grosses déceptions. On sait qu’on doit réagir à domicile contre Genk, même si c’est un adversaire costaud. Nous serons prêts".