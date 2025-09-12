"On a surpris toute la Belgique" : Dimitri De Condé se livre sans filtre sur le mercato du Racing Genk

Le Racing Genk a enregistré plusieurs recrues intéressantes, mais a surtout réussi à conserver certains cadres tout en laissant partir d'autres à très bon prix cet été. Le mercato estival semble donc plus que réussi dans le Limbourg.

18 millions dépensés, 45 millions reçus : les finances du Racing Genk affichent un beau vert après ce mercato estival. Dimitri De Condé peut s’en réjouir et ne manque pas de le faire savoir.

Dans un entretien accordé aux médias du club, le Head of Football du club limbourgeois s’est exprimé avec satisfaction sur le mercato, et notamment sur le cas de Zakaria El Ouahdi, resté à la Cegeka Arena malgré plusieurs intérêts étrangers.

"Le fait qu’il reste n’était pas prévu. Je l’espérais vraiment, mais je pense que toute la Belgique a été surprise qu’il ne parte pas. Il a discuté avec un club allemand (Wolfsburg) et il y avait de l’intérêt en France (Nice), mais le plus important est qu’il ne voulait pas vraiment partir."

Genk veut jouer le podium... pour commencer

Dans le même temps, un départ majeur a surpris : celui de Christopher Bonsu Baah à Al-Qadsiyah contre… 17 millions d’euros. "On ne s’attendait pas à son transfert, mais nous sommes très satisfaits de l’accord conclu. Il n’a pas caché l’opportunité financière que cela représentait pour lui, en plus du projet sportif. Il est donc préférable de laisser partir de tels joueurs, et c’est de cette manière que nous avons pu faire revenir Ito."

Si Tolu Arokodare et Andi Zeqiri ont été vendus dans les dernières heures du mercato, sans grande surprise, le Racing Genk s’estime paré à se battre pour les premiers rôles. "On vise une place sur le podium et on veut passer l’hiver européen. La soif de titre est très importante dans le groupe, et compte tenu de nos exigences, il est remarquable de voir onze joueurs du centre de formation en équipe première", a conclu De Condé.