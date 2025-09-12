Situation toujours aussi préoccupante pour Raskin chez les Rangers : "Le plus important est que Nico comprenne pourquoi"

Situation toujours aussi préoccupante pour Raskin chez les Rangers : "Le plus important est que Nico comprenne pourquoi"

Nicolas Raskin est rentré euphorique à Glasgow après son premier but avec les Diables. Mais sa situation en club est bien moins réjouissante.

Pour Raskin, la parenthèse internationale avait tout d'une bouffée d'air frais. C'est qu'avant la trêve, son entraîneur l'avait écarté du groupe pour le match tant attendu face au Celtic, précisant que "personne n'était plus grand que le club".

Russel Martin laissait entendre que l'attitude de son joueur n'était pas adéquate. Avec la clôture de bon nombre de marchés internationaux, la situation semblait partie pour s'apaiser pour la reprise. Mais il n'en est rien.

L'entraîneur des Rangers a confirmé en conférence de presse que Raskin était toujours hors du groupe pour le match contre Heart of Midlothian : "Nous avons eu beaucoup de conversations, comme nous le faisons avec tous les joueurs. Mais il est de retour à l'entraînement avec l'équipe et c'est une bonne étape".

Raskin doit réparer les pots cassés

Le discours se veut positif, mais le mal semble être profond : "À présent, comme chaque joueur, il a le devoir de gagner la confiance de tous ses coéquipiers et du staff afin de nous aider à remporter les matchs".

"Le plus important est que Nico comprenne pourquoi, que les joueurs comprennent pourquoi. Nous allons tous de l'avant, nous devons gagner des matchs de football maintenant. Il fait partie de l'équipe à l'entraînement et doit aider à cela, se réintégrer dans l'équipe afin de nous aider à gagner des matchs", conclut Russel Martin. Nicolas Raskin va donc devoir mettre les bouchées doubles pour regagner la défense de tout le monde.

