Un ancien coach d'Anderlecht règle ses comptes avec le club

Muzamel Rahmat
0 réaction
Photo: © photonews
Anderlecht sort d'un mercato compliqué. Aad De Mos se montre particulièrement sévère avec son ancien club.

Wouter Vandenhaute a renoncé la semaine dernière à son poste de président, une décision validée par le Conseil d’administration. Ça a mis fin aux tensions entre Vandenhaute et Marc Coucke.

La gestion d’Anderlecht pointé du doigt

"Voilà ce qui arrive quand on laisse un club de football être dirigé par un journaliste et un homme d’affaires. Marc Coucke est un type sympathique et peut-être même un génie dans les affaires", analyse De Mos dans Het Belang van Limburg.

"Mais le football, ce n’est pas un magazine, une course cycliste ou un petit hôtel à Durbuy. Il faut des gens du football pour fixer les lignes. À Anderlecht, les bonnes personnes étaient aux mauvais postes et les mauvaises personnes aux bons postes. Forcément, ça finit mal."

De Mos critique Dolberg

Selon lui, avoir plus de trente joueurs dans le noyau n’a aucun sens, surtout sans Coupe d’Europe. La vente de Dolberg le dérange, même s’il estime que le joueur manque de tranchant.

"Pour le championnat belge, il est assez bon, mais à l’international, il n’a pas le niveau. Parier que son transfert vers l’Ajax sera un échec ?", prédit De Mos.

