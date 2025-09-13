🎥 Johan Bakayoko en mode Arjen Robben pour libérer Leipzig, Vincent Kompany et le Bayern roulent sur Hambourg

Johan Bakayoko a inscrit le seul but de la rencontre entre Mayence et Leipzig, tandis que Vincent Kompany et le Bayern Munich n'ont fait qu'une bouchée de Hambourg, ce samedi en Bundesliga.

Johan Bakayoko et Leipzig ont connu un début de saison compliqué, marqué notamment par une lourde défaite 6-0 contre le Bayern Munich lors de la première journée de Bundesliga.

Titulaire avant la trêve internationale pour la réception de Heidenheim, l’ailier droit l’était aussi ce samedi sur la pelouse de Mayence, pour la troisième fois consécutive.

C’est à ce moment que le joueur de 22 ans a choisi d’inscrire son premier but de la saison, d’un but "à la Arjen Robben" qui a offert à Leipzig une victoire sur le plus petit des écarts (0-1). Pour sa prestation et ce but libérateur, Johan Bakayoko a été élu homme du match.

De eerste van Johan! 💥🤩 pic.twitter.com/tg47jdl95A — Play Sports (@playsports) September 13, 2025

Dans le même temps, Vincent Kompany retrouvait l’un de ses anciens clubs, Hambourg. Un duel des extrêmes entre le champion en titre et le promu de 2. Bundesliga, qui n’a laissé aucune place au suspense.

Avec quatre buts inscrits dans la première demi-heure, les Bavarois se sont finalement imposés 5-0, devenant ainsi la seule équipe à réaliser le 9/9 en ce début de saison.

Dans les autres résultats, Julien Duranville, blessé, n’était pas sur la feuille de match lors de la victoire de Dortmund à Heidenheim. Alessio Castro-Montes est monté au jeu après 65 minutes lors du partage 3-3 entre Wolfsburg et Cologne, tandis qu’Ameen Al-Dakhil a manqué le déplacement de Stuttgart à Fribourg en raison d’une blessure.