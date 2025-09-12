Au bras de fer en 2008, mais reconnaissant : Vincent Kompany retrouve son ancien club pour un match "chargé d'histoire"

Passé par Hambourg entre 2006 et 2008, Vincent Kompany va affronter son ancien club ce samedi soir, depuis le banc du Bayern Munich. À l'époque, il avait mené un bras de fer avec le HSV pour pouvoir disputer les Jeux olympiques avec la Belgique.

Cap sur la troisième journée, en Allemagne, où le Bayern Munich recevra Hambourg ce samedi soir (18h30). Une rencontre évidemment spéciale pour Vincent Kompany, qui avait quitté Anderlecht pour Hambourg en 2006.

Recruté pour dix millions d’euros, "Vince the Prince" avait subi une déchirure du tendon d’Achille peu après son arrivée, le tenant éloigné des terrains pendant quatre mois.

Vincent Kompany était allé au bras de fer avec Hambourg

De retour de blessure, il avait disputé 51 matchs avec le club de Bundesliga avant de s’en aller pour Manchester City en 2008, après un bras de fer avec Hambourg pour rester le plus longtemps possible aux Jeux olympiques de Pékin. Hambourg lui rappelle donc des souvenirs, qu’il a partagés en conférence de presse ce vendredi.

"Je n’ai pas eu beaucoup de clubs dans ma carrière. J’ai toujours gardé contact avec eux. Mon passage à Hambourg n’a pas été facile, ni sur le plan sportif, ni sur le plan personnel, mais c’était aussi agréable. Le lien est toujours là. Mais maintenant, je me concentre sur le Bayern Munich. C’est la particularité de ce métier : tisser des liens avec un club, et cela a bien fonctionné dès la première saison ici en Bavière."

C'est un match chargé d'histoire"

Au rayon des pronostics, il n’y a pas photo entre le champion en titre et le promu de 2. Bundesliga. Cependant, Vincent Kompany reste prudent et sait que dans un match de football, tout peut arriver.

"Nous sommes toujours favoris à domicile. Mais chaque match comporte des risques ; chaque équipe vient pour prendre des points. Hambourg a confiance grâce à sa montée. Cela peut toujours être dangereux. Il y a aussi une certaine rivalité nord-sud entre deux très belles villes. C’est un match chargé d’histoire. Nous l’attendons avec impatience."