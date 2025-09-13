Avec une grosse défaite du SL16 FC : les résultats de la soirée en D1 ACFF

Avec une grosse défaite du SL16 FC : les résultats de la soirée en D1 ACFF
Photo: © photonews

Les deux premières rencontres de la quatrième journée de D1 ACFF se jouaient ce samedi soir. Le RAEC Mons a infligé une sévère défaite au SL16 FC, tandis que l'Union Rochefortoise s'est imposée face aux U23 de l'Union Saint-Gilloise.

La quatrième journée de D1 ACFF se déroule ce week-end. Si la majorité des rencontres sont programmées dimanche, deux premiers matchs ont eu lieu ce samedi soir.

Parmi eux, une rencontre déséquilibrée sur le papier opposait le RAEC Mons, grand favori à la montée, au SL16 FC, qui avait échappé de justesse à la descente en D2 ACFF la saison dernière.

Lire aussi… Le Standard offre un premier contrat professionnel à un ancien jeune du Paris Saint-Germain

Le scénario du match a rapidement confirmé les pronostics. Dès la première minute, De Bodt a ouvert le score pour les Dragons, avant de s’offrir un doublé quelques minutes plus tard.

Grosse défaite du SL16 FC, Rochefort s'impose

Avec un avantage de 2-0 à la pause, le RAEC Mons a vécu une seconde période tranquille, ne faisant qu’accentuer son écart. Dylan De Belder a complété le festival offensif avec un triplé, après la réduction du score à 2-1 du SL16 FC via Anas Hammas. Large victoire pour Mons, 5-1.

Dans l’autre rencontre de la soirée, l’Union Rochefortoise s’est imposée 3-2 face aux U23 de l’Union Saint-Gilloise. Perseo a ouvert le score après 2 minutes, Azevedo a doublé la mise après 19 minutes. Botaka a réduit l'écart à 2-1 sur penalty, avant d'égaliser à l'heure de jeu, puis Cornet a offert la victoire à Rochefort, à 20 minutes du terme.

Ce dimanche, le Crossing Schaerbeek recevra Meux, l'Union Namur affrontera Tubize-Braine, Habay-la-Neuve défiera les Zebra Elites et Stockay accueillera Virton.

Division 1 ACFF

 Journée 4
Mons Mons 5-1 SL16 FC SL16 FC
Rochefort Rochefort 3-2 Union SG Union SG
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 14/09 Charleroi Charleroi
Namur Namur 14/09 Tubize Tubize
Schaerbeek Schaerbeek 14/09 Meux Meux
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 14/09 Virton Virton
