Avec une grosse défaite du SL16 FC : les résultats de la soirée en D1 ACFF

Les deux premières rencontres de la quatrième journée de D1 ACFF se jouaient ce samedi soir. Le RAEC Mons a infligé une sévère défaite au SL16 FC, tandis que l'Union Rochefortoise s'est imposée face aux U23 de l'Union Saint-Gilloise.

La quatrième journée de D1 ACFF se déroule ce week-end. Si la majorité des rencontres sont programmées dimanche, deux premiers matchs ont eu lieu ce samedi soir.

Parmi eux, une rencontre déséquilibrée sur le papier opposait le RAEC Mons, grand favori à la montée, au SL16 FC, qui avait échappé de justesse à la descente en D2 ACFF la saison dernière.



Le scénario du match a rapidement confirmé les pronostics. Dès la première minute, De Bodt a ouvert le score pour les Dragons, avant de s’offrir un doublé quelques minutes plus tard.

Grosse défaite du SL16 FC, Rochefort s'impose

Avec un avantage de 2-0 à la pause, le RAEC Mons a vécu une seconde période tranquille, ne faisant qu’accentuer son écart. Dylan De Belder a complété le festival offensif avec un triplé, après la réduction du score à 2-1 du SL16 FC via Anas Hammas. Large victoire pour Mons, 5-1.

Dans l’autre rencontre de la soirée, l’Union Rochefortoise s’est imposée 3-2 face aux U23 de l’Union Saint-Gilloise. Perseo a ouvert le score après 2 minutes, Azevedo a doublé la mise après 19 minutes. Botaka a réduit l'écart à 2-1 sur penalty, avant d'égaliser à l'heure de jeu, puis Cornet a offert la victoire à Rochefort, à 20 minutes du terme.

Ce dimanche, le Crossing Schaerbeek recevra Meux, l'Union Namur affrontera Tubize-Braine, Habay-la-Neuve défiera les Zebra Elites et Stockay accueillera Virton.