C'est officiel : voici où l'ancien anderlechtois Islam Slimani poursuit son étonnante carrière

Islam Slimani n'en a pas fini avec sa carrière, à l'âge de 37 ans. L'Algérien s'est engagé... en Roumanie !

Lorsque Islam Slimani a décidé de retourner en Algérie, au CR Belouizdad, on se disait que le légendaire attaquant algérien en avait fini avec l'Europe. Mais la saison passée, il revenait déjà... en Jupiler Pro League, prêté au KVC Westerlo.

Et cet été, alors que son contrat se terminait à Belouizdad, Slimani a décidé de relever un dernier (?) défi européen : il vient de s'engager en Roumanie, au CFR Cluj. Un nouveau championnat après des expériences en France, au Portugal, en Angleterre ou encore au Brésil.

Cluj, actuellement 14e de D1 roumaine, avait terminé la saison passée à la deuxième place et a disputé les préliminaires européens mais a été éliminé par le BK Häcken, déjà bourreau du RSC Anderlecht. Slimani ne disputera donc pas la Conference League.

Pour le meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne, c'est donc un choix peut-être étonnant, mais le CFR s'est également offert les services de l'ancien de Chelsea Kurt Zouma cet été à la surprise générale.

En Belgique, Islam Slimani a surtout marqué les esprits en défendant les couleurs du RSC Anderlecht en 2023. Arrivé en dernière minute suite à l'échec du transfert de Tolu Arokodare au Sporting, l'Algérien avait convaincu, inscrivant 9 buts en 16 matchs en Mauve & Blanc.