Du rififi dans un club de Pro League : après avoir loupé un transfert au Qatar, un joueur casse son contrat !

Situation tendue à Zulte Waregem : Abdoulaye 'Ablo' Traoré a unilatéralement rompu son contrat. Il espérait décroche un transfert pour le Qatar cet été.

Lors des derniers matchs avant la trêve internationale, plus aucune trace d'Abdoulaye 'Ablo' Traoré à Zulte Waregem. L'attaquant espérait en effet décrocher un lucratif transfert vers le Qatar, et n'aurait pas été prêt mentalement à jouer.

Avant le match à domicile face au FC Bruges, Traoré aurait en effet reçu une offre alléchante de Al-Sailiya, au Qatar. Mais les négociations entre l'Essevee, le club qatari et le joueur n'ont finalement abouti à aucun accord.

Résultat : Abdoulaye Traoré aurait rompu son contrat de manière unilatérale afin de jouer où il le souhaitait. "En tant que club, nous avons collaboré à un possible départ au Qatar. Finalement, même si le club a donné le maximum, aucun accord n'a été conclu."

"Ensuite, un message est arrivé de Traoré pour nous signifiant qu'il souhaitait rompre unilatéralement son contrat. C'est quelque chose que nous regrettons, car nous avons tout fait. Nous voulons préserver nos droits dans cette affaire et notre service juridique examinera cela", a déclaré Niels Leroy, CEO du club, à ce sujet sur EsseveeTV.

Zulte Waregem avait payé 900.000 euros durant l'été 2023 pour faire venir Abdoulaye 'Ablo' Traoré du Botev Plovdiv, en Bulgarie. La saison dernière, il avait inscrit 6 buts, aidant le club à décrocher la promotion en D1A.