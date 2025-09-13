"On a toujours fait bonne figure en Europe" : que peut espérer l'Union face au gratin du football européen ?

L'heure approche pour l'Union, qui disputera mardi soir son premier match de Ligue des Champions au PSV Eindhoven. Le champion en titre se réjouit de se mesurer au gratin du football européen.

Avant cette rencontre et avant le déplacement à Dender prévu ce samedi, l'expérimenté Guillaume François était l'invité du podcast "1897", une collaboration entre le compte 1897-podcast et Pickx Sports. Il y a notamment révélé l'adversaire qui, selon lui, sera le plus coriace à affronter.

"L'Atlético de Madrid, quand même. On sait qu'ils sont très durs à jouer à domicile. Ils ont, toute proportion gardée, un style de jeu qui pourrait nous correspondre. Ce sera intéressant de voir ça de près et de le vivre en direct."

L'Union veut se mesurer aux meilleures équipes d'Europe

Dans le noyau dirigé par Sébastien Pocognoli, l'objectif est le même pour tout le monde : prendre du plaisir dans une compétition que le club découvre et tenter de créer l'une ou l'autre surprise qui pourrait permettre à l'Union de terminer dans le top 24 de la phase de ligue.

"C'est un rêve de gosse qui se réalise pour la majorité des joueurs. Chaque match sera d'une intensité incroyable et on a vraiment envie que la compétition commence et de pouvoir se mesurer."

"On a toujours fait bonne figure en Europa League, mais c'est un gros étage au-dessus et on a envie de voir si on est capables de prendre des points en Ligue des Champions. On est ambitieux, tout en restant à notre niveau, et on a hâte que ça commence", a conclu Guillaume François.