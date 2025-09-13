"On savait que ça pouvait arriver" : l'Antwerp justifie ses grosses ventes

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Avant d'affronter La Gantoise ce week-end, le coach de l'Antwerp Stef Wils revient sur le mercato estival du club.

Comme lors des derniers mercatos, l’Antwerp a vendu pour plusieurs millions d'euros cet été. En rejoignant Al-Ittihad, Mahamadou Doumbia a apporté de l’argent au club, mais son héritage sportif reste tout aussi précieux.

À l’approche du choc contre La Gantoise, l’entraîneur Stef Wils est revenu sur l’été mouvementé du club. "Pour l’Antwerp, ce mercato a été une bonne affaire", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

Wils n’a pas été surpris par le départ de Doumbia : "On savait que ça pouvait arriver. Comme entraîneur, tu veux garder tout le monde, mais il y a des joueurs qui attirent l’attention d’autres clubs."

Un remplaçant avec de l’expérience en Ligue 1

Pour combler ce vide, l'Antwerp a attiré Mahamadou Diawara, habitué du championnat français. "Diawara a de l’expérience en Ligue 1. Il a rejoint le groupe cette semaine et a tout de suite fait bonne impression. Il est venu avec une idée claire et a directement montré ses qualités", souligne Wils.

En un éclair, Doumbia était devenu indispensable à l’Antwerp et avait poursuivi sur la même voie avec Stef Wils.