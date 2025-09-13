Retraité sportivement mais déjà entraîneur, Dedryck Boyata se confie : "Je voulais arrêter autrement"

Dedryck Boyata a discrètement pris congé du football professionnel. Depuis la résiliation de son contrat avec le Club de Bruges en janvier, il réfléchit à sa carrière et aux circonstances de son départ.

L'annonce officielle du départ de Dedryck Boyata ne provient pas du club, mais de l'Union belge de football, qui l'a depuis nommé assistant de l'équipe nationale U21. Parallèlement, il travaille en tant qu'analyste. "Un nouveau chapitre commence", déclare-t-il dans un entretien accordé à La Dernière Heure.

Au printemps, il a été contacté par Nill De Pauw, qui s'est renseigné sur ses projets d'avenir. Boyata a également eu des discussions avec Vincent Mannaert et Pierre Locht, et a réalisé que son diplôme UEFA A lui permettait une entrée directe dans le circuit des entraîneurs. "C'était positif de plonger directement dans le monde du travail", confie le Bruxellois.

Une fin difficile au Club de Bruges

La manière dont sa période au Club de Bruges, et donc sa carrière de joueur, s'est terminée reste une douleur pour Boyata. "La fin de mon aventure a été tout simplement terrible", affirme-t-il. Il fait référence à des circonstances internes qui l'ont amené à prendre sa décision, sans les justifier explicitement. "Je voulais arrêter d'une autre manière, transmettre quelque chose à mes enfants."

Son souhait d'être traité de manière professionnelle et respectueuse n'a, selon lui, pas été exaucé. Mais Boyata souligne qu'il n'est pas en quête de conflit. "Je suis très professionnel, je respecte tout le monde et j'attends la même chose en retour." Ce respect mutuel a fait défaut, selon lui, lors des derniers mois au Club de Bruges. Sa situation a finalement précipité sa décision de mettre fin définitivement à sa carrière. "Si vous ne trouvez plus de satisfaction, il vaut mieux arrêter", explique-t-il.

Malgré une fin amère, Dedryck Boyata reste fier de son parcours. Il a évolué dans de grands championnats, a obtenu 31 sélections avec les Diables Rouges et a participé à une Coupe du Monde. "Comparé à d'autres, mon parcours a été très difficile", conclut-il.