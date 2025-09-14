Après avoir battu Bruges, La RAAL affiche ses ambitions : "On est capables de prendre des points contre tout le monde"

La Louvière s'est offert une belle victoire face au Club de Bruges. Trois points importants pour le promu, qui a impressionné par son audace.

La Louvière a créé la surprise en s’imposant face au Club de Bruges 1-0 samedi soir. Devant son public, le promu a réussi un petit exploit en décrochant trois points contre l’un des favoris de la Jupiler Pro League.

Pour les Louviérois, ce succès vaut bien plus qu’une simple victoire. C’est la preuve du courage d’une équipe qui a osé tenir tête à Bruges.



3 points très important

En conférence de presse, Frédéric Taquin est revenu avec beaucoup d’émotion sur la victoire. "Ce match a été un ascenseur émotionnel. Tu nous sens solide. Puis tu sens que Bruges est capable de combiner dans les petits espaces et est tout le temps dangereux. Craquer sur un penalty aurait été trop cruel", a-t-il confié, relayé par la RTBF.

Le coach a salué l’attitude de son équipe. "On a osé les attaquer dans le dos, on a mis un pressing haut dès le début. On a été ambitieux et conquérants. Ça nous a bien réussi et on a fait vibrer le stade."

Les promus ont montré qu’ils pouvaient rivaliser avec les grands noms de Belgique. "On est capables de prendre des points contre tout le monde" a expliqué le coach.