L'Union sans son porte-drapeau pour le début de la Ligue des Champions ? Sébastien Pocognoli dans l'attente

L'Union Saint-Gilloise l'a emporté dans les dernières minutes à Dender. Une bonne nouvelle sur le plan mental avant la Ligue des Champions, mais tout n'est pas rose pour autant.

Avec un bilan de 17 points sur 21 malgré un mercato une nouvelle fois assez mouvementé, Sébastien Pocognoli peut se targuer d'avoir gagné du temps pour permettre à l'équipe de monter en puissance plus sereinement.

D'autant plus que parallèlement aux transferts sortants, plusieurs joueurs sont étroitement surveillés par le staff médical. En ce début de saison, Mohammed Fuseini, Promise David, Kamiel Van de Perre et Kevin Mac Allister se sont ainsi croisés à l'infirmerie.



Et puis, il y a aussi Christian Burgess. Le capitaine de l'équipe avait manqué la deuxième journée de championnat contre Louvain, il a également été ménagé hier à Dender malgré le repos de la trêve internationale.

Plus grave que prévu ?

Le défenseur anglais souffre du pied depuis le derby remporté contre Anderlecht. Malgré les points de suture, il n'est pas encore totalement rétabli. De quoi laisser planer le doute sur sa participation au match de mardi contre le PSV.

"Il n'a pas pu s'entraîner avec le ballon pendant quelques semaines et est donc incertain pour mardi", explique Sébastien Pocognoli. Avec la suspension de Raul Florucz, l'absence de Burgess serait un autre coup dur pour l'Union.