Nathan Ngoy infranchissable avec Chancel Mbemba ! Un scénario de folie face aux Toulousains d'Aron Donnum

Lille s'est imposé 2-1 contre Toulouse ce soir. Un match rempli de péripéties pour les Nordistes, qui ont émergé en toute fin de match.

Pas mal d'anciens du championnat belge sur la feuille de match de ce Lille - Toulouse. Malgré la présence sur le banc d'Arnaud Bodart et l'absence de Thomas Meunier, le LOSC alignait Nathan Ngoy, Ngal'ayel Mukau et Matias Fernandez-Pardo.

De son côté, Toulouse alignait Marc McKenzie, Abu Francis, Yann Gboho et Aron Donnum. Après une première mi-temps sans but, c'est d'ailleurs le TFC qui a décanté la situation, en ouvrant le score par Frank Magri à la 50e minute.

Une fin de match renversante

Dos au mur, le LOSC a poussé tant et plus, dépassant les 70% de possession de balle sur l'ensemble de la rencontre. Mais avec seulement cinq tirs cadrés, la tâche s'est avérée bien compliquée. Mais les deux envois cadrés du temps additionnel ont fait la différence.

C'est d'abord un penalty de Nabil Bentayeb qui a fait rugir le Stade Pierre Mauroy, avant qu'Ethan Mbappé ne plonge le Nord en transe dans la foulée. Lille a renversé la situation en quelques instants grâce à ses deux supersubs.

On retiendra également la nouvelle prestation taille patron de Nathan Ngoy. Rejoint par Chancel Mbemba en cours de match, l'ancien du Standard continue de s'imposer en défense. Ngoy a gagné tous ses duels aujourd'hui, se distinguant également par ses anticipations et la qualité de sa relance.