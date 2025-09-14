Première réussie : l'ancien de l'Union Charles Vanhoutte brille à Nice

Première réussie : l'ancien de l'Union Charles Vanhoutte brille à Nice
Samedi, l'ancien pilier de l'Union Saint-Gilloise, Charles Vanhoutte, a fait ses débuts avec l'OGC Nice en Ligue 1.

Cet été, Charles Vanhoutte a tourné la page du Parc Duden. Il a choisi de rejoindre la Ligue 1 et de s’engager avec l’OGC Nice. Ce samedi, le Diable Rouge a fait ses débuts face à Nantes.

Après un départ timide marqué par une seule victoire en trois journées, Vanhoutte et ses coéquipiers n’avaient pas le droit de se manquer. D’autant plus qu’ils jouaient à domicile, et qu’en cas de défaite, Nantes pouvait les dépasser au classement.

Vanhoutte décisif d’entrée

Arrivé pour six millions d’euros, le milieu belge a été titularisé et n’a pas déçu, délivrant la passe décisive sur l’unique but du match.

C’est Jérémie Boga, formé à Chelsea, qui a trouvé le chemin des filets. Vanhoutte a disputé l’intégralité de la rencontre et a participé à cette deuxième victoire importante des Aiglons.

Samedi prochain, l'OGC Nice ira défier Brest, avant de lancer sa campagne d’Europa League face à l’AS Roma de Mile Svilar.

