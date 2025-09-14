Quel numéro ! Jérémy Doku assomme United avec deux assists de grande classe

Quel numéro ! Jérémy Doku assomme United avec deux assists de grande classe

Manchester City s'est imposé face à United dans le derby mancunien. Jérémy Doku a joué un grand rôle dans cette victoire 3-0.

Pour le premier derby mancunien sans Kevin De Bruyne depuis dix ans, un Belge était tout de même au coup d'envoi : Jérémy Doku a débuté son deuxième match de championnat de la saison. En face, Senne Lammens était sur le banc, c'est le gardien turc Altay Bayındır qui a gardé les buts des Red Devils.

Doku a remercié Pep Guardiola de sa confiance en faisant basculer la rencontre. Son accélération a laissé la défense adverse sur place. Son centre s'est ensuite transformé en assist pour un Phil Foden opportuniste.

Le facteur X

En deuxième mi-temps, le Diable Rouge s'est encore montré décisif en lançant Erling Haaland pour le but du break malgré l'angle fermé qui s'offrait au Norvégien.

Dans la dernière demi-heure, Haaland s'est offert un doublé pour porter le score à 3-0. Doku a ensuite cédé sa place sous les applaudissements de l'Etihad Stadium.

Manchester is blue : City s'impose par trois buts d'écart et se reprend après deux défaites de rang. La statistique est d'ailleurs parlante : les deux matchs que Jérémy Doku a débutés sur le banc se sont soldés par deux défaites, alors que les Skyblues ont gagné les deux rencontres débutées par l'Anversois.

Manchester United
Manchester City
Jérémy Doku

