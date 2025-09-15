📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

Le RSC Anderlecht a dû poursuivre à dix après le carton rouge de Tristan Degreef. Peu après, l'entraîneur Besnik Hasi a procédé à un changement défensif. Et cela a offert dans la foulée un moment de pur frisson.

César Huerta avait déjà écopé d’un carton jaune en début de rencontre et, pour cette raison, Besnik Hasi a choisi de remplacer l’ailier afin d’apporter un profil plus défensif après le rapide carton rouge reçu par Tristan Degreef.

Son choix s’est porté sur Moussa N’Diaye, qui a donc pu disputer un peu moins d’une heure avec le maillot mauve et blanc. Fait marquant : ce n’est pas son propre nom qui figurait sur son dos.



Lire aussi… "Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

En effet, au dos de son maillot mauve et blanc, on pouvait lire "Alpha". C’est le prénom du petit frère de 13 ans de Moussa N’Diaye, décédé récemment à Dakar.

Moussa N’Diaye rend hommage à son frère disparu

Le jeune Alpha s’est noyé le mois dernier sur une plage de Dakar. N’Diaye est rentré dans son pays natal pour lui dire adieu et soutenir sa famille. Il avait ainsi manqué, entre autres, le match contre l’AEK Athènes.

Au Lotto Park, une minute d’applaudissements avait alors retenti à la 13ᵉ minute pour honorer la mémoire d’Alpha. Cette fois, N’Diaye est lui-même venu avec un bel hommage.