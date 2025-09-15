"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs
Avant le coup d'envoi d'Anderlecht - Genk, Olivier Renard est revenu sur son mercato au micro de DAZN. Le directeur sportif des Mauves défend son bilan.

"Je laisse aux autres le soin de juger le mercato", commence Renard. J'espère que les joueurs auxquels j'ai fait confiance, en qui le club a placé sa confiance se révéleront. La saison est encore longue, même s'il est évident que l'élimination en Europe nous a fait beaucoup de mal. A nous à rebondir en nous concentrant sur le championnat et la Coupe comme Genk à su le faire la saison dernière.

Sur le terrain comme en dehors, Anderlecht a vécu un été agité. Olivier Renard a longtemps vécu un mercato sortant frustrant. Jusqu'à quelques jours de la fermeture du marché, il n'avait vendu que Louis Patris et Théo Leoni. Kasper Dolberg a finalement suivi, mais c'est surtout le transfert de Jan-Carlo Simic en Arabie Saoudite qui a mis du beurre dans les épinards in extremis.

"Le montant pour lequel Jan-Carlo Simic est parti est surprenant ? Cela me fait sourire. Anderlecht le vend 20 millions d'euros en Arabie Saoudite, c'est un coup de chance. D'autres clubs belges qui vendent pour des grosses sommes, c'est un coup de génie. Mais on sait ce qu'on fait", poursuit Renard.

Continuer à rajeunir le noyau

Le plan est clair : "On continue l'idée déjà expliquée aux supporters en investissant dans des jeunes. L'effectif était assez âgé, avec aussi beaucoup de joueurs en fin de contrat. Nilson Angulo, tout le monde l'aime maintenant, mais il a fallu le temps pour qu'il devienne plus mature. J'espère que ce sera assez rapide pour les jeunes en qui nous avons investi".

Pour ce qui est des indésirables restés au sein du noyau, Olivier Renard se défend : "Il y a des joueurs envers qui on a été très clairs, des joueurs qui auraient pu partir mais qui ont refusé des offres, c'est leur droit. Certains ont voulu s'accrocher à leur dernière année de contrat et ne pas quitter le club. Les joueurs qui sont arrivés depuis janvier sont des joueurs ayant un salaire complètement différent par rapport à ce qu'on a connu ici auparavant, on a fait descendre la masse salariale de 25%".

