Sébastien Pocognoli dévoile les ambitions de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions

Un match important est au rendez-vous pour l'Union Saint-Gilloise ce mardi soir. Les Bruxellois se déplacent à Eindhoven pour affronter le PSV dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Sébastien Pocognoli s'est exprimé avant l'entame de la compétition.

L'Union Saint-Gilloise jouera contre l'Inter (domicile), le Bayern (extérieur), l'Atalanta (domicile), l'Atlético Madrid (extérieur), Marseille (domicile), le PSV (extérieur), Newcastle (domicile) et Galatasaray (extérieur) en Ligue des Champions. Un tirage qui plaît à l'entraîneur : "C'est un très beau tirage. Je pense qu'on a envie d'avoir des ambitions dans cette compétition et aller le plus loin possible ou se donner les moyens d'aller le plus loin possible. Je pense que ce serait de passer le premier tour."

"Mais aussi, on a envie de belles affiches pour se mesurer au top européen. Et on va essayer de profiter de ces affiches mais d'être ambitieux aussi," poursuit-il au micro de RTL Sports.

Je pense qu'on va tout faire pour se permettre de rêver au top 24

Être dans le top 24, l'Union a envie d'y rêver : "Je pense qu'on va tout faire pour se permettre de rêver au top 24. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir une bonne figure en termes d'attitude sur le terrain. Donc essayer de jouer avec nos valeurs telles qu'on les connaît depuis un an de par notre campagne en Europa League."

L'Union Saint-Gilloise espère donc parvenir à montrer un beau visage comme cela a déjà été beaucoup le cas en Europe ces dernières années. "On a montré à domicile comme à l'extérieur qu'on voulait jouer un jeu dominant. Et essayer de faire bonne figure balle au pied."

"On va essayer de le faire cette année à une barre encore plus haute. Ce sera un bon test pour tout le club en général," conclut-il.