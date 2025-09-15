Un ancien Diable Rouge est catégorique avec ce grand club de Pro League : "C'est le maximum atteignable"

Le Royal Antwerp FC a vécu une grosse désillusion. À domicile, les Anversois n'ont pas su faire la différence face à dix Buffalos. Avec seulement 9 points pris sur 21, le club glisse désormais dans le ventre mou de la Pro League.

Marc Degryse a suivi dimanche la rencontre entre l’Antwerp et La Gantoise. Et il s’interroge : que se passe-t-il du côté du Great Old ?

"Je sais bien que Vincent Janssen se sent bien dans sa vie privée à Anvers, mais on peut se demander pourquoi il est resté", a déclaré Degryse dans Het Laatste Nieuws.



Lire aussi… Voici pourquoi le Club de Bruges pourrait bien regretter d'avoir vendu ce joueur

Selon lui, un joueur comme Janssen doit viser les trophées. Or, l’Antwerp n’en est pas là pour le moment. Le consultant n’accorde pas beaucoup de crédit aux chances européennes du matricule 1 cette saison.

Une sixième place au maximum pour l’Antwerp, selon Degryse

"Ces dernières années, ça n’a pas fonctionné avec de meilleurs joueurs, alors pourquoi cela marcherait-il avec ce noyau-ci ? Pour moi, une sixième place est le maximum atteignable. Tout simplement parce qu’il n’y a pas eu d’investissements dans l’équipe."

Et de rappeler que depuis un an et demi, le club se sépare de ses meilleurs éléments – à l’image de Vermeeren, Doumbia et bien d’autres. Marc Overmars, lui, n’a pas encore trouvé la marge (financière) nécessaire pour renforcer l’effectif en profondeur. Faudra-t-il attendre encore avant de voir de vrais moyens injectés ?