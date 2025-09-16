Après Saint-Trond, un deuxième club de Pro League proche de passer sous pavillon japonais

Après Saint-Trond, un deuxième club de Pro League proche de passer sous pavillon japonais
Deviens fan de Beerschot! 923

Le Japon va s'implanter un peu plus encore dans nos contrées footballistiques. Après STVV, c'est en effet le Beerschot qui va être racheté par des investisseurs japonais.

L'ère saoudienne du Beerschot sous la houlette de United World et du prince Abdullah est proche de toucher à sa fin. En effet, le Nieuwsblad nous apprend ce mardi que le club anversois s'apprête à passer sous pavillon japonais.

Après des semaines de négociations, une réunion a eu lieu entre United World, les actionnaires minoritaires flamands du Beerschot et les futurs propriétaires japonais afin de finaliser un accord qui devrait être officialisé d'ici à la fin de la semaine.

L'actuel président du Beerschot, Selahattin Baki, devrait revenir dans le courant de la semaine, et signer les derniers accords afin de pouvoir passer la main aux futurs investisseurs. On ignore encore qui seraient ces investisseurs, mais ils auraient "une solide réputation" dans le monde des affaires.

Au vu des résultats assez probants obtenus par des investisseurs japonais à Saint-Trond, et les années mi-figue mi-raisin vécues par le Beerschot sous la houlette de United World, l'optimisme est en tout cas de mise au Kiel.

Récemment, et ce n'est certainement pas un hasard, les Rats ont déjà accueilli un ancien international japonais : Genki Haraguchi, 34 ans, 74 caps pour le Japon et même buteur contre la Belgique lors de la Coupe du Monde 2018. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Beerschot

Plus de news

Quel solo d'Anouar Ait El Hadj ! Direct commenté Live

Quel solo d'Anouar Ait El Hadj ! Direct commenté

19:28
Après une saga interminable, Joel Ordoñez... prolonge au Club de Bruges

Après une saga interminable, Joel Ordoñez... prolonge au Club de Bruges

19:20
La Pro League, parmi les pays offrant le plus de temps de jeu aux jeunes : voici les clubs leaders

La Pro League, parmi les pays offrant le plus de temps de jeu aux jeunes : voici les clubs leaders

18:40
Killian Sardella, de retour, s'exprime : "J'ai pensé à un départ, mais ma blessure m'a fait réaliser des choses" Interview

Killian Sardella, de retour, s'exprime : "J'ai pensé à un départ, mais ma blessure m'a fait réaliser des choses"

18:00
Après son échec au Standard, Noah Ohio sur une voie de garage : "Pas assez bon"

Après son échec au Standard, Noah Ohio sur une voie de garage : "Pas assez bon"

18:20
Débuts compliqués pour les jeunes de l'USG en Youth Cup, giflés par le PSV Eindhoven

Débuts compliqués pour les jeunes de l'USG en Youth Cup, giflés par le PSV Eindhoven

17:30
Appel ou pas ? Anderlecht a pris sa décision concernant la sanction de Tristan Degreef

Appel ou pas ? Anderlecht a pris sa décision concernant la sanction de Tristan Degreef

17:00
Ca colle à l'image du club : deux supporters de l'Union vont à Eindhoven... en vélo !

Ca colle à l'image du club : deux supporters de l'Union vont à Eindhoven... en vélo !

16:30
2
Nommé capitaine au RWDM Brussels, l'ex-Rouche Ilyes Ziani l'assure : "Le top 6, le top 3, puis le haut de tableau"

Nommé capitaine au RWDM Brussels, l'ex-Rouche Ilyes Ziani l'assure : "Le top 6, le top 3, puis le haut de tableau"

15:20
"Indigne d'un capitaine" : les propos de Colin Coosemans après l'erreur de Degreef ne plaisent pas

"Indigne d'un capitaine" : les propos de Colin Coosemans après l'erreur de Degreef ne plaisent pas

16:00
1
Victoire pour les supporters d'Anderlecht : "Je n'ai plus eu de nouvelles de Wouter Vandenhaute"

Victoire pour les supporters d'Anderlecht : "Je n'ai plus eu de nouvelles de Wouter Vandenhaute"

15:40
Coup de pression sur Kompany de la part d'une légende du Bayern Munich

Coup de pression sur Kompany de la part d'une légende du Bayern Munich

15:00
L'une des futures grosses ventes d'Anderlecht ? Nouveau contrat jusqu'en 2029 pour une sensation du début de saison

L'une des futures grosses ventes d'Anderlecht ? Nouveau contrat jusqu'en 2029 pour une sensation du début de saison

14:30
"Ils ont mis le budget de toute notre équipe sur un seul joueur" : Seraing n'a pas démérité malgré la gifle au RWDM

"Ils ont mis le budget de toute notre équipe sur un seul joueur" : Seraing n'a pas démérité malgré la gifle au RWDM

13:00
Personne n'a oublié : un Diable Rouge réagit avec humour à la retraite de Samuel Umtiti !

Personne n'a oublié : un Diable Rouge réagit avec humour à la retraite de Samuel Umtiti !

14:00
1
Des images qui font plaisir : Josué Homawoo est de retour à l'académie après la frayeur de vendredi

Des images qui font plaisir : Josué Homawoo est de retour à l'académie après la frayeur de vendredi

13:30
Pour passer à l'action en janvier ? Plusieurs cadors européens suivent encore Jorthy Mokio de très près

Pour passer à l'action en janvier ? Plusieurs cadors européens suivent encore Jorthy Mokio de très près

12:40
1
"Je n'ai peur de personne" : parfois limite en Pro League, Christian Burgess ne changera pas en Ligue des Champions

"Je n'ai peur de personne" : parfois limite en Pro League, Christian Burgess ne changera pas en Ligue des Champions

12:20
La FIFA change le calendrier : près de trois semaines de trêve en début de saison, en 2026 !

La FIFA change le calendrier : près de trois semaines de trêve en début de saison, en 2026 !

12:00
Bon en Europe, pas suffisant en championnat : Bruges inquiète dans un secteur en particulier et doit rectifier le tir

Bon en Europe, pas suffisant en championnat : Bruges inquiète dans un secteur en particulier et doit rectifier le tir

11:40
Une particularité de la Pro League : le nombre colossal de joueurs partis après la première journée du championnat

Une particularité de la Pro League : le nombre colossal de joueurs partis après la première journée du championnat

11:20
"Il me manque, mais c'est le football" : le retour de Kevin De Bruyne à Manchester City sera plus émouvant que jamais

"Il me manque, mais c'est le football" : le retour de Kevin De Bruyne à Manchester City sera plus émouvant que jamais

11:00
"Anderlecht a parqué le bus" : Genk a eu toutes les peines du monde au Lotto Park Analyse

"Anderlecht a parqué le bus" : Genk a eu toutes les peines du monde au Lotto Park

10:30
"Je le savais depuis février" : pourquoi Promise David est resté à l'Union, contre toute attente

"Je le savais depuis février" : pourquoi Promise David est resté à l'Union, contre toute attente

10:00
La RAAL snobée dans le nord du pays, c'est déjà terminé : "Le meilleur match de Pro League cette saison"

La RAAL snobée dans le nord du pays, c'est déjà terminé : "Le meilleur match de Pro League cette saison"

09:30
À Anderlecht, le plan du CEO Sports Tim Borguet pour les joueurs indésirables : "Notre sentiment est imparfait"

À Anderlecht, le plan du CEO Sports Tim Borguet pour les joueurs indésirables : "Notre sentiment est imparfait"

09:00
"Des doutes se sont installés chez lui" : le départ avorté de Joël Ordoñez fait une autre victime au Club de Bruges

"Des doutes se sont installés chez lui" : le départ avorté de Joël Ordoñez fait une autre victime au Club de Bruges

08:30
Fidèle au Standard, Eric Gerets a refusé de rejoindre ses rivaux : "Il ne me semblait pas possible d'y aller"

Fidèle au Standard, Eric Gerets a refusé de rejoindre ses rivaux : "Il ne me semblait pas possible d'y aller"

08:00
Dans l'ombre des stars, un Belge enchaîne une troisième titularisation en Serie A... et pointe à la 3e place

Dans l'ombre des stars, un Belge enchaîne une troisième titularisation en Serie A... et pointe à la 3e place

07:40
Un véritable jackpot à aller chercher : voici les primes que l'Union et Bruges peuvent remporter en Ligue des Champions

Un véritable jackpot à aller chercher : voici les primes que l'Union et Bruges peuvent remporter en Ligue des Champions

07:21
Le futur duo de choc d'Anderlecht ? La touchante naissance de l'amitié entre Romelu Lukaku et Marc Coucke

Le futur duo de choc d'Anderlecht ? La touchante naissance de l'amitié entre Romelu Lukaku et Marc Coucke

07:00
Le futur du football belge ? Le Club de Bruges lance un partenariat avec un géant de la technologie pour ses supporters

Le futur du football belge ? Le Club de Bruges lance un partenariat avec un géant de la technologie pour ses supporters

06:30
"Les plus longues minutes que j'ai vécues sur un terrain" : trois jours après, Josué Homawoo glace encore Sclessin

"Les plus longues minutes que j'ai vécues sur un terrain" : trois jours après, Josué Homawoo glace encore Sclessin

23:00
L'Union a un plan : "Le PSV n'aime pas ça, c'est là où nous sommes forts"

L'Union a un plan : "Le PSV n'aime pas ça, c'est là où nous sommes forts"

22:30
Soudainement mis en tribune mais de retour contre Anderlecht ? Une sanction qui fait parler à l'Antwerp

Soudainement mis en tribune mais de retour contre Anderlecht ? Une sanction qui fait parler à l'Antwerp

22:00
La carte rouge polémique du weekend : "Je me demande pourquoi le VAR a jugé nécessaire d'intervenir"

La carte rouge polémique du weekend : "Je me demande pourquoi le VAR a jugé nécessaire d'intervenir"

21:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 5
RSCA Futures RSCA Futures 0-2 Beerschot Beerschot
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-0 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-2 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-3 KV Courtrai KV Courtrai
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-2 FC Liège FC Liège
Francs Borains Francs Borains 0-3 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 5-0 RFC Seraing RFC Seraing
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-5 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved