Après Saint-Trond, un deuxième club de Pro League proche de passer sous pavillon japonais

Le Japon va s'implanter un peu plus encore dans nos contrées footballistiques. Après STVV, c'est en effet le Beerschot qui va être racheté par des investisseurs japonais.

L'ère saoudienne du Beerschot sous la houlette de United World et du prince Abdullah est proche de toucher à sa fin. En effet, le Nieuwsblad nous apprend ce mardi que le club anversois s'apprête à passer sous pavillon japonais.

Après des semaines de négociations, une réunion a eu lieu entre United World, les actionnaires minoritaires flamands du Beerschot et les futurs propriétaires japonais afin de finaliser un accord qui devrait être officialisé d'ici à la fin de la semaine.

L'actuel président du Beerschot, Selahattin Baki, devrait revenir dans le courant de la semaine, et signer les derniers accords afin de pouvoir passer la main aux futurs investisseurs. On ignore encore qui seraient ces investisseurs, mais ils auraient "une solide réputation" dans le monde des affaires.

Au vu des résultats assez probants obtenus par des investisseurs japonais à Saint-Trond, et les années mi-figue mi-raisin vécues par le Beerschot sous la houlette de United World, l'optimisme est en tout cas de mise au Kiel.

Récemment, et ce n'est certainement pas un hasard, les Rats ont déjà accueilli un ancien international japonais : Genki Haraguchi, 34 ans, 74 caps pour le Japon et même buteur contre la Belgique lors de la Coupe du Monde 2018.