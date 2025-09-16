Dans l'ombre des stars, un Belge enchaîne une troisième titularisation en Serie A... et pointe à la 3e place

Qui dit Serie A évoque évidemment Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ou encore Alexis Saelemaekers. Mais avec la Cremonese, Jari Vandeputte était titulaire pour la troisième fois consécutive ce lundi soir... et il reste toujours invaincu.

Avec treize joueurs, la Belgique est l’un des pays étrangers les plus représentés en Serie A. Si tout le monde suit évidemment les performances de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Charles De Ketelaere, Loïs Openda, Alexis Saelemaekers et d’autres, un Belge moins connu est en train de s’imposer dans le championnat italien.

Après avoir quitté La Gantoise pour les divisions inférieures italiennes en 2017, Jari Vandeputte a rejoint la Cremonese l’été dernier, en prêt en provenance de Catanzaro. Cet été, le club promu en Serie A a levé son option d’achat pour 3,3 millions d’euros, selon Transfermarkt.

Titulaire dès la première journée, le médian de 29 ans et son équipe s’étaient imposés sur la pelouse de l’AC Milan, signant un premier succès historique pour le club. Juste avant la trêve internationale, Jari Vandeputte délivrait sa première passe décisive lors de la victoire 3-2 contre Sassuolo.

Cremonese et Jari Vandeputte troisièmes en Série A

Ce lundi soir, le milieu de terrain belge était titulaire pour la troisième fois consécutive en Serie A, en déplacement au Hellas Vérone. Notre compatriote, ancien international espoirs U19, a disputé les 58 premières minutes avant de céder sa place.

Depuis le banc, il a ensuite assisté à la fin de la rencontre entre le Hellas et la Cremonese, qui s’est soldée par un score nul : 0-0. Après trois journées de Serie A, le promu est toujours invaincu et occupe même la troisième place, à égalité avec l’Udinese, deux longueurs derrière le Napoli et la Juventus. Un début de saison de rêve pour Jari Vandeputte, qui a disputé 188 minutes sur les 270 possibles lors de ces trois premiers matchs.