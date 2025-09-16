"Il me manque, mais c'est le football" : le retour de Kevin De Bruyne à Manchester City sera plus émouvant que jamais

Erling Haaland a débuté la saison en fanfare à Manchester City avec cinq buts en quatre matchs de Premier League. Pourtant, l'attaquant norvégien ne peut toujours pas oublier son ancien coéquipier Kevin De Bruyne, qu'il va retrouver lors de la première journée de la Ligue des Champions.

Jeudi, Kevin De Bruyne sera de retour à Manchester pour affronter City avec le Napoli lors de la première journée de la Ligue des Champions. Dans le podcast Men in Blazers, son ancien coéquipier Erling Haaland est revenu sur ses 100 matchs de Premier League, ses buts préférés et ses ambitions de devenir le meilleur attaquant du monde. "KDB" a été mentionné plusieurs fois dans ses réponses.

"Kevin est une énorme légende. Il nous manque chaque jour. Il me manque, mais c'est le football. Kevin a passé dix années fantastiques ici, a tout donné pour ce club et remporté chaque trophée."

Avec Grealish et De Bruyne, Haaland a vu deux grands amis quitter Manchester City

Retrouver De Bruyne sera particulièrement spécial pour le Norvégien. Retrouver Manchester City sera tout aussi spécial pour le Diable Rouge. "Ça sera étrange d'être de l'autre côté. City est mon club. Ça ne changera pas", avait déclaré De Bruyne il y a quelques jours.

Il n'y a pas que notre compatriote qui a quitté Manchester City. Jack Grealish n'est plus là non plus, et Erling Haaland peut comparer les deux hommes dans leur créativité et leur manière de voir le jeu.

"C'est un peu étrange de le voir à Everton. Je ne peux plus plaisanter avec lui tous les jours, mais je suis content de le voir performer au plus haut niveau", conclut Haaland. Le retour de De Bruyne à Manchester promet donc d'être une réunion émouvante.

