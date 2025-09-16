Le futur duo de choc d'Anderlecht ? La touchante naissance de l'amitié entre Romelu Lukaku et Marc Coucke

Le futur duo de choc d'Anderlecht ? La touchante naissance de l'amitié entre Romelu Lukaku et Marc Coucke
Photo: © photonews
Le câlin entre Marc Coucke et Romelu Lukaku lors du match Anderlecht-Genk a attiré l'attention, mais la relation entre l'homme d'affaires et l'attaquant n'est pas un phénomène récent.

Comme le rapporte Het Nieuwsblad, leur relation remonte à l'été 2013, lorsque Coucke a attiré Jordan Lukaku à Ostende. Ce transfert signifiait plus qu'un simple coup sportif. Romelu a été étroitement impliqué dans l'accompagnement de son jeune frère. Des plans alimentaires et d'entraînement aux aspects pratiques tels que le logement : Big Rom donnait des conseils et Coucke veillait à ce qu'on l'écoute. Ainsi, un respect mutuel s'est rapidement développé.

Cette connexion était également au centre des moments difficiles. Lorsque Jordan a commis une erreur ou a été émotionnellement touché par la mort de Junior Malanda, Romelu a été impliqué à chaque décision. Coucke le voyait comme une sorte de deuxième figure paternelle pour son jeune frère, renforçant ainsi leur lien.

Quel rôle Coucke va-t-il donner à Lukaku ?

Bien que Romelu, en raison de sa propre carrière, était rarement à Ostende, Coucke veillait toujours à ce qu'il soit reçu avec tous les égards. Même après le transfert de Jordan vers la Lazio, Coucke entourait toujours son grand frère de respect. Cela a jeté les bases d'une relation de confiance qui pourrait bien servir à Anderlecht.

Depuis que l'homme d'affaires a repris les rênes du Sporting en 2018, le lien n'a fait que s'intensifier. Romelu rêve ouvertement d'un retour au RSCA, et Coucke ne manque pas une occasion de l'accueillir à bras ouverts. Les félicitations publiques et les likes sur les réseaux sociaux montrent que leur relation n'est pas seulement une vitrine, mais repose sur des années de collaboration.

La question n'est pas de savoir si cette amitié se concrétisera par une collaboration à Anderlecht, mais quand. Lukaku temporise pour l'instant tant que les querelles internes ne sont pas résolues, mais il n'est un secret pour personne que Coucke souhaite lui confier un rôle bien plus important que simple porte-drapeau du club.

