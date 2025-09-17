Charleroi surprend Genk et signe une troisième victoire d'affilée en championnat

Charleroi a créé la surprise en s'imposant 0-1 à Genk grâce à un but d'Aurélien Scheidler. Solides et réalistes, les Zèbres enchaînent une troisième victoire consécutive en Pro League.

Charleroi a signé un joli coup en allant s’imposer à Genk ce mercredi 0-1. Ce match en retard de la cinquième journée de Pro League a offert une belle intensité, avec un début de rencontre animé des deux côtés.

Genk aurait pu ouvrir le score dès la 6e minute, mais la tête de Bryan Heynen s’est écrasée sur le poteau. Dans la foulée, Aurélien Scheidler s’est montré dangereux pour Charleroi.

Le Français n’a pas raté l’occasion d'après. À la 16e minute, il a repris un centre de Lewin Blum pour tromper Okiki Lawal au premier poteau. 0-1 pour Charleroi.

Genk a poussé, sans trouver la faille. Le public commençait à perdre patience et les joueurs ont été sifflés. Les Limbourgeois ont manqué de justesse, même si Heynen a forcé Martin Delavallée à sortir un gros arrêt à l'heure de jeu.

En fin de match, Charleroi aurait pu tuer la partie, mais Sadick a sauvé Genk sur sa ligne. Les Zèbres s’imposent 0-1 et enchaînent une troisième victoire consécutive en championnat.