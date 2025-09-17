Le marasme continue pour Hasi : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Ilay Camara

Photo: © photonews
Dans un monde idéal, Besnik Hasi peut compter sur Ilay Camara et Killian Sardella comme latéraux à Anderlecht. Le second est déjà réapparu en match officiel, mais le retour de Camara se fait encore attendre.

Pas de bonnes nouvelles pour les Mauves avant les deux matchs contre l'Antwerp (samedi) et La Gantoise (mardi prochain). Alors qu'Ilay Camara avait débuté en force avec un assist à Adriano Bertaccini sur le terrain du Cercle de Bruges, le voilà contraint à une nouvelle fois faire preuve de patience.

Au départ, on espérait un retour rapide après la trêve internationale, mais cette prévision semble désormais trop optimiste. Le jeune ailier de 22 ans ne s'entraîne toujours pas avec le groupe et il faudra certainement encore quelques semaines avant qu'il ne soit à nouveau apte à jouer.

Une rechute au pire moment

Jusque-là, l'espoir repose sur les épaules de Killian Sardella, tout juste remis d'une longue blessure. Pour Hasi, c'est une grosse déception, car il comptait sur la vitesse de Camara et ses centres pour mettre Luis Vazquez en position favorable, dans un registre lui convenant mieux que le jeu en combinaison.

Pour Camara aussi, la pilule est dure à avaler. Cédé gratuitement au RWDM il y a deux ans, sortant d'une grosse saison au Standard, celui qui est désormais international sénégalais n'attendait que de pouvoir enfin s'imposer dans le club qui l'a vu grandir.

Avant sa rechute, la première demi-heure contre le Sheriff Tiraspol a donné un aperçu de la percussion dont peut rêver Anderlecht sur les flancs. Mais avant de pouvoir aligner Killian Sardella et Ilay Camara de concert, il faudra donc encore patienter.

Anderlecht
Ilay Camara

