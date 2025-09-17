Les U19 n'ont pas imité les A : les jeunes de l'Union sévèrement battus en Youth League, les Brugeois favoris

Les clubs qualifiés pour la Ligue des Champions voient leur équipe U19 disputer la Youth League. Pour leur entrée en lice, les jeunes Unionistes ont été giflés par le PSV Eindhoven.

Chaque année, les équipes U19 des clubs qualifiés pour la Ligue des Champions se disputent la Youth League. Une occasion pour les jeunes talents de l'Union Saint-Gilloise de découvrir également le football européen.

Leur entrée en matière n'a cependant pas été de tout repos. Au PSV Eindhoven, comme l'équipe première, les U19 de l'Union n'ont pas imité les grands et ont été sévèrement battus.



Lire aussi… Philippe Clément se livre avant Bruges - Monaco : "Je n'ai pas encore vu de prestation convaincante"

Les U19 de l'Union subissent une lourde défaite en Youth League

Les joueurs d'Esteban Juan ont en effet concédé trois buts dans les dix premières minutes, mardi. Ils en ont inscrit deux pour revenir au score peu avant la demi-heure de jeu, mais cela n'a pas suffi.

L'équipe U19 du PSV Eindhoven a marqué le 4-2 dès la demi-heure de jeu, avant d'alourdir la marque à deux reprises en seconde période. Les jeunes Saint-Gillois ont été défaits 6-2 aux Pays-Bas, et l'un des buts a été inscrit par le milieu de terrain belge Nicolas Verkooijen.

Les Unionistes, qui auront l'honneur d'évoluer au stade Joseph Marien, qui retrouve le football européen pour la première fois depuis 1964, devront relever la tête début octobre contre Newcastle. Ce jeudi, les U19 du Club de Bruges partiront légèrement favoris contre ceux de l'AS Monaco.