Une première depuis 1964 ! Le Parc Duden accueillera bien du football européen

L'Union prépare une campagne européenne qu'elle espère historique. Et cela vaut également pour l'équipe U19.

Au fur et à mesure des exploits de l'Union Saint-Gilloise et des récompenses européennes qui vont avec, les supporters ressassent le même regret : quel dommage que le Parc Duden ne réponde pas aux normes UEFA.

Accueillir des mastodontes européens comme l'Olympique de Marseille, l'Inter Milan, Newcastle ou l'Atalanta dans un stade aussi old school aurait à coup sûr fait parler. Mais pendant que l'équipe première disputera ses matchs à domicile au Lotto Park, le Stade Joseph Marien accueillera tout de même du football européen.

Un titre de champion qui profite aussi aux jeunes

L'Union a en effet annoncé que leur équipe U19 jouerait bien ses matchs de Youth League (l'équivalent de la Ligue des Champions pour les équipes d'âges) au Parc Duden.

Comme le noyau A, les jeunes Saint-Gillois accueilleront l'Olympique de Marseille, l'Inter Milan, Newcastle et l'Atalanta. Des affiches pour lesquelles la vente des tickets a déjà elle aussi commencé.

Le Stade Joseph Marien accueillera ainsi des rencontres européennes pour la première fois depuis 1964. Un beau défi pour le club, qui tente de mettre le paquet pour que son centre de formation soit à la hauteur des performances de l'équipe première.