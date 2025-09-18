🎥 "Je sais que beaucoup d'entre vous sont fatigués" : le discours poignant de Rik De Mil, meneur d'hommes du Mambourg

Charleroi est euphorique après la victoire décrochée hier soir à Genk. Pour Rik De Mil, ce succès signifie beaucoup.

C'est la beauté du début de saison : tout peut aller très vite au classement. En attendant les deux autres matchs d'alignement (Club de Bruges - Westerlo et Anderlecht - Gand), Charleroi est actuellement troisième, alors que le Sporting n'a décroché sa première victoire que juste avant la trêve.

La victoire contre Dender a fait beaucoup de bien : après le succès 2-3 au Cercle de Bruges, les Zèbres ont enchaîné avec ce 0-1 du côté de Genk, hier soir. Comme lors des deux premières libérations de la saison, Rik De Mil a réuni tout le groupe sur le terrain après le coup de sifflet final.



Garder tout le monde concerné

"Ce qu'on a accompli après deux semaines, ce qu'on est en train de faire là, c'est incroyable. On a besoin de tout le monde. Dans deux jours, on a un grand match (Charleroi défie Zulte Waregem samedi NDLR). La semaine n'est pas finie, on va profiter avec les supporters parce qu'on peut être fier. Mais en même temps, il faut penser à samedi", martèle-t-il.

Le message est clair : gagner à Genk est inutile si l'équipe ne confirme pas à domicile contre Zulte. "On ne va pas gâcher ce qu'on a fait aujourd'hui. Je sais que beaucoup de joueurs sont fatigués. On ne va pas lâcher. Tout ce qu'on a fait ici, on ne va pas le gâcher".

Un rappel à tout le monde que le plus dur ne fait que commencer. Mais le 9 sur 9 permet tout de même aux Zèbres de réellement lancer leur saison et de poser les bases pour les semaines à venir. De quoi les mener vers un 12/12 ?