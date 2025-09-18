Début de rêve pour le PSG, soirée à oublier pour Charles De Ketelaere

Le PSG a lancé sa Ligue des champions avec autorité. Au Parc des Princes, les Parisiens ont balayé l'Atalanta 4-0. Charles De Ketelaere a cédé sa place à la 46e minute.

Le PSG a parfaitement commencé sa saison en Ligue des champions devant son public. Au Parc des Princes, Paris a dominé l’Atalanta de Charles De Ketelaere et s’est imposé 4-0. Une soirée sans stress pour les joueurs de Luis Enrique.

Marquinhos, monté en attaque, a profité d’un centre de Fabian Ruiz pour marquer dès la troisième minute. L’Atalanta n’a pas trouvé de solution face au pressing des Parisiens.

Avant la pause, Khvicha Kvaratskhelia a doublé la mise avec une frappe puissante. Barcola a eu l’occasion d’aggraver le score sur penalty mais son tir a été repoussé par Marco Carnesecchi.

Au retour des vestiaires, Nuno Mendes a offert le plus beau geste du match. Le latéral portugais a dribblé dans la surface et a trouvé un espace pour glisser le ballon au fond. De Ketelaere, discret et frustré, a été remplacé à la 46e minute.

En fin de rencontre, Gonçalo Ramos a conclu la soirée avec le quatrième but. Le champion en titre de Ligue des champions a envoyé un message aux autres équipes.