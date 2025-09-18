Hasi reste inflexible : un transfert à 2,5 millions déjà poussé vers un prêt pour le mercato d'hiver

Anderlecht a recruté de nombreux joueurs cet été, mais jusqu'à présent, seul Enrick Llansana a réellement convaincu. Ilay Camara et Adriano Bertaccini ont évidemment des circonstances atténuantes (les blessures), mais ce n'est pas le cas de tout le monde. La situation de Cédric Hatenboer interroge.

Hatenboer a été accueilli en grande pompe par Olivier Renard en janvier. Anderlecht avait devancé les grands clubs néerlandais. Renseignements pris aux Pays-Bas, il apparaît maintenant qu'Hatenboer n'était pas prêt pour le PSV ou Feyenoord.

Chez les Mauves, Besnik Hasi l'a évalué pendant la préparation et l'a trouvé insuffisant pour l'équipe première car il avait de meilleurs profils pour ce poste avec Llansana, De Cat et Saliba. L'entourage du joueur a rapidement fait part de sa colère, mais Hasi est resté inflexible.

Une fameuse désillusion

Le week-end dernier, il n'était toujours pas repris avec l'équipe première....ni même avec les RSCA Futures. Une blessure ? Pour l'instant, rien n'est clair, mais il est certain que Hatenboer est très déçu et sait qu'il ne peut rien faire pour convaincre Hasi et s'oriente donc vers une saison complète en D1B.

Un verdict assez fort quand on sait qu'Anderlecht a payé 2,5 millions pour le garçon. Olivier Renard continue de croire en lui, mais il semble évident que tant qu'Hasi sera là, sa situation n'évoluera pas. Un prêt en janvier semble donc inévitable.

Le fait qu'il n'y ait pas eu de prêt lors du mercato d'été frustre tout le monde dans le camp du Néerlandais. Anderlecht était prêt à coopérer, mais l'intérêt était faible. De plus, Hatenboer a un salaire élevé, que les clubs intéressés auraient dû supporter, au moins en partie.

C'est une situation difficile, d'autant plus que le Sporting compte de nombreux joueurs superflus. Hatenboer peut encore jouer avec les Futures, mais a du mal à tourner le bouton après s'être imaginé en première division et même en Coupe d'Europe.