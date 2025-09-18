"Je n'ai jamais vécu ça" : l'entraîneur de Monaco raconte le chaos avant le départ pour Bruges

Monaco a connu un gros contretemps avant son match de Ligue des champions contre le Club de Bruges. L'avion parti de Nice est tombé en panne de climatisation.

Les joueurs et le staff de Monaco ont dû enlever leurs vêtements et rester en sous-vêtements sous une chaleur étouffante dans l’avion. Face à un deuxième problème technique impossible à résoudre, l’équipe a été contrainte de quitter l’avion.

L’entraîneur Adi Hütter s’est adressé à la presse plus tard dans la soirée, depuis Monaco. "La chaleur était incroyable. Ce n'était plus sûr de voler. Je n’ai jamais vécu ça de ma vie", a-t-il expliqué. "Nous nous sommes immédiatement adaptés, mais ce n’était pas confortable."



Une préparation perturbée pour Monaco

Ce contretemps oblige Monaco à ne voyager vers Bruges que ce matin. Les joueurs devraient atterrir à peine six heures avant le coup d’envoi, alors que l’UEFA impose normalement une arrivée la veille.

Les médias français rapportent que l’instance européenne ne prendra pas de sanction, l’incident étant considéré comme un cas de force majeure. Mais la préparation de Monaco reste chamboulée, à la veille d’un match important.

"Je ne sais pas si ça aura des conséquences", a conclu Hütter. "Mais nous sommes des professionnels et nous devons faire avec. C’était vraiment particulier, même si nous aurions préféré un autre début à notre aventure belge."