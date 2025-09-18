"La tactique n'a pas été respectée" : Thorsten Fink furieux après la défaite de Genk

Genk a été surpris à domicile par Charleroi lors du match en retard de la 5e journée de Pro League. Déçu, Thorsten Fink a pointé le manque de respect du plan de jeu.

Genk espérait repartir de l’avant, mais la soirée a tourné au cauchemar. Devant son public, l’équipe de Thorsten Fink s’est inclinée 0-1 face à Charleroi. Un revers inattendu pour ce match en retard de la 5e journée.

Au coup de sifflet final, la déception était grande dans le camp limbourgeois. Fink n’a pas caché son agacement. Selon lui, son équipe n’a pas respecté les consignes en première période.



"Je pense qu'en première mi-temps, la tactique n'a pas été respectée et on devait faire beaucoup mieux", a lancé l’Allemand. "Mais en deuxième mi-temps, j'ai préféré parce que les joueurs se battaient plus pour le ballon et mettaient plus d'intensité."

Le coach ne voulait pas minimiser la déception. "Je ne suis évidemment pas content du style de jeu qu'on a proposé en première mi-temps car ce n'est pas comme ça qu'on peut gagner un match. C'était un match très important pour nous et nous l'avons perdu donc la déception est grande ce soir."

Lucide, Fink a conclu avec un appel à la remise en question. "On a appris en première mi-temps et en seconde nous avons été meilleurs mais ce n'était pas assez. On doit se remettre en question et se remobiliser pour le match de dimanche qui sera très dur."