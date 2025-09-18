Que pense la presse française du duel entre le Club de Bruges et Monaco ?

Monaco défie le Club de Bruges ce jeudi au Jan Breydel en Ligue des champions. La presse française oscille entre confiance et prudence.

RMC Sport se montre plutôt optimiste. Pour le média, Bruges "n’est pas encore totalement à son meilleur niveau", en référence à ses défaites à Malines et à La Louvière. "Dans ces conditions, je ne vois pas l’AS Monaco s’incliner à Bruges", estime la chaîne.



TF1, en revanche, met en avant l’expérience européenne du Club de Bruges et appelle à la prudence. "Pas certain qu’ils soient franchement les favoris au moment de se déplacer du côté de la Venise du Nord", peut-on lire, en soulignant le vécu continental des Brugeois.

De son côté, Le Figaro regarde plus loin. Le quotidien voit Monaco comme un sérieux prétendant aux huitièmes de finale. Son calendrier en phase de ligue est jugé favorable.

Ce soir, sur la pelouse du stade Jan Breydel, Le Club de Bruges veut s’appuyer sur son expérience européenne pour contrarier Monaco. Après l'Union Saint-Gilloise, on peut rêver d'une nouvelle victoire belge en Ligue des champions.