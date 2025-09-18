Tout ça pour ça : Kevin De Bruyne sorti par Antonio Conte...après 26 minutes contre Manchester City

Naples joue en ce moment contre Manchester City. Le retour de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium ne s'est pas passé comme prévu.

Neuf ans, 422 matchs, 108 matchs et 177 assists ne pouvaient pas être effacés en quelques mois : ce soir, c'était le grand retour de Kevin De Bruyne à Manchester City à l'occasion du déplacement avec Naples.

Toute la presse anglaise n'avait d'yeux que pour KDB, cette fois présent dans le camp d'en face après avoir fait vibrer l'Etihad Stadium avec tant d'ouvertures lumineuses, de passes laser et de frappes de loin.

Lorsque le Diable Rouge est monté dans son ancien jardin pour le début de l'échauffement, les supporters présents l'ont follement applaudi, comme lorsque son nom a été scandé au moment de la composition des deux équipes.

26 minutes et puis s'en va

Mais après 20 minutes, son retour a connu un premier coup dur quand Naples a été réduit à dix suite à l'exclusion de Giovanni Di Lorenzo pour sa faute annihilant une occasion nette de but.

Les supporters ont alors éprouvé un réel pincement au coeur quand le numéro de Kevin De Bruyne a été affiché sur le panneau de l'arbitre assistant. Antonio Conte n'a pas fait dans les sentiments en sacrifiant l'ancien cityzen pour rééquilibrer son équipe.