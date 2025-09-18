Tout ça pour ça : Kevin De Bruyne sorti par Antonio Conte...après 26 minutes contre Manchester City

Tout ça pour ça : Kevin De Bruyne sorti par Antonio Conte...après 26 minutes contre Manchester City
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Naples joue en ce moment contre Manchester City. Le retour de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium ne s'est pas passé comme prévu.

Neuf ans, 422 matchs, 108 matchs et 177 assists ne pouvaient pas être effacés en quelques mois : ce soir, c'était le grand retour de Kevin De Bruyne à Manchester City à l'occasion du déplacement avec Naples.

Toute la presse anglaise n'avait d'yeux que pour KDB, cette fois présent dans le camp d'en face après avoir fait vibrer l'Etihad Stadium avec tant d'ouvertures lumineuses, de passes laser et de frappes de loin.

Lorsque le Diable Rouge est monté dans son ancien jardin pour le début de l'échauffement, les supporters présents l'ont follement applaudi, comme lorsque son nom a été scandé au moment de la composition des deux équipes.

26 minutes et puis s'en va

Mais après 20 minutes, son retour a connu un premier coup dur quand Naples a été réduit à dix suite à l'exclusion de Giovanni Di Lorenzo pour sa faute annihilant une occasion nette de but.

Les supporters ont alors éprouvé un réel pincement au coeur quand le numéro de Kevin De Bruyne a été affiché sur le panneau de l'arbitre assistant. Antonio Conte n'a pas fait dans les sentiments en sacrifiant l'ancien cityzen pour rééquilibrer son équipe.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Manchester City - Napoli maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Napoli
Kevin De Bruyne

Plus de news

Charleroi et Anderlecht l'ont mis en lumière : une différence majeure pour expliquer les difficultés de Genk Analyse

Charleroi et Anderlecht l'ont mis en lumière : une différence majeure pour expliquer les difficultés de Genk

21:20
Superbes Blauw & Zwart ! Bruges déroule contre l'AS Monaco et rejoint l'Union dans le top 8 en Ligue des Champions

Superbes Blauw & Zwart ! Bruges déroule contre l'AS Monaco et rejoint l'Union dans le top 8 en Ligue des Champions

20:38
Un ancien Diable à la relance à Courtrai ? "Il m'a appelé lui-même il y a quelques semaines"

Un ancien Diable à la relance à Courtrai ? "Il m'a appelé lui-même il y a quelques semaines"

21:00
Hasi reste inflexible : un transfert à 2,5 millions déjà poussé vers un prêt pour le mercato d'hiver

Hasi reste inflexible : un transfert à 2,5 millions déjà poussé vers un prêt pour le mercato d'hiver

20:20
🎥 Il n'en croyait pas ses yeux : le penalty litigieux concédé...et arrêté par Mignolet avant sa sortie sur blessure

🎥 Il n'en croyait pas ses yeux : le penalty litigieux concédé...et arrêté par Mignolet avant sa sortie sur blessure

19:20
Officiel : Charleroi annonce un partenariat avec un club de D1 ACFF

Officiel : Charleroi annonce un partenariat avec un club de D1 ACFF

20:00
Du beau monde... dont un joueur d'Anderlecht pour soutenir Bruges en Ligue des Champions

Du beau monde... dont un joueur d'Anderlecht pour soutenir Bruges en Ligue des Champions

18:59
"Si je pouvais rejouer ce match à Anderlecht, ma carrière aurait été tout autre"

"Si je pouvais rejouer ce match à Anderlecht, ma carrière aurait été tout autre"

19:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/09: Lazare Amani - Kyei - De Sart

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/09: Lazare Amani - Kyei - De Sart

18:40
Officiel : José Mourinho revient à ses premières amours et coachera un Diable Rouge

Officiel : José Mourinho revient à ses premières amours et coachera un Diable Rouge

18:20
Officiel : brièvement relancé par le Standard, barré à l'Union, Lazare Amani s'est trouvé un nouveau club

Officiel : brièvement relancé par le Standard, barré à l'Union, Lazare Amani s'est trouvé un nouveau club

18:40
De bon augure pour tantôt : les jeunes Brugeois montrent l'exemple face à un ancien grand espoir du Standard

De bon augure pour tantôt : les jeunes Brugeois montrent l'exemple face à un ancien grand espoir du Standard

18:00
"Pas besoin de se comporter comme un perdant" : le sérieux tacle du Club de Bruges à Georges-Louis Bouchez

"Pas besoin de se comporter comme un perdant" : le sérieux tacle du Club de Bruges à Georges-Louis Bouchez

17:00
Philippe Clement nouvel entraîneur de Benjamin Mendy ? Une destination folle pour les réunir

Philippe Clement nouvel entraîneur de Benjamin Mendy ? Une destination folle pour les réunir

17:30
Philippe Albert n'y va pas de main morte : "Si j'étais Nicky Hayen, je démissionnerais"

Philippe Albert n'y va pas de main morte : "Si j'étais Nicky Hayen, je démissionnerais"

16:30
Le Standard proche d'une solution pour Grejohn Kyei ? Le point sur un dossier complexe

Le Standard proche d'une solution pour Grejohn Kyei ? Le point sur un dossier complexe

16:00
Parti pour rester ? Changement de programme pour Mario Stroeykens, Yari Verschaeren traité différemment

Parti pour rester ? Changement de programme pour Mario Stroeykens, Yari Verschaeren traité différemment

15:30
Passé pro à 25 ans, il a quitté la Pro League pour partager le vestiaire avec Thomas Müller : "Un privilège"

Passé pro à 25 ans, il a quitté la Pro League pour partager le vestiaire avec Thomas Müller : "Un privilège"

15:00
Les joueurs en slip sur la piste ? Ce n'était que le début ! Le cauchemar continue pour Monaco sur la route de Bruges

Les joueurs en slip sur la piste ? Ce n'était que le début ! Le cauchemar continue pour Monaco sur la route de Bruges

14:00
2
🎥 "Je sais que beaucoup d'entre vous sont fatigués" : le discours poignant de Rik De Mil, meneur d'hommes du Mambourg

🎥 "Je sais que beaucoup d'entre vous sont fatigués" : le discours poignant de Rik De Mil, meneur d'hommes du Mambourg

14:30
2
"Il est unique" : Pep Guardiola prépare ses retrouvailles avec Kevin De Bruyne

"Il est unique" : Pep Guardiola prépare ses retrouvailles avec Kevin De Bruyne

17/09
De joueur instable à pièce maîtresse : l'incroyable transformation d'Anouar Ait El Hadj à l'Union Saint-Gilloise

De joueur instable à pièce maîtresse : l'incroyable transformation d'Anouar Ait El Hadj à l'Union Saint-Gilloise

13:30
Où en est le nouveau stade du Club de Bruges ? Bart Verhaeghe règle ses comptes avec les détracteurs

Où en est le nouveau stade du Club de Bruges ? Bart Verhaeghe règle ses comptes avec les détracteurs

12:40
Du changement à la première place, quelles répercussions pour les Diables ? Le nouveau classement FIFA est sorti

Du changement à la première place, quelles répercussions pour les Diables ? Le nouveau classement FIFA est sorti

13:00
Bruges contre Monaco pour lancer sa saison de Ligue des Champions (direct commenté)

Bruges contre Monaco pour lancer sa saison de Ligue des Champions (direct commenté)

11:40
🎥 Diego Simeone perd ses nerfs face aux fans de Liverpool et se fait expulser

🎥 Diego Simeone perd ses nerfs face aux fans de Liverpool et se fait expulser

12:00
Un joueur d'expérience arrive au RFC Liège pour relancer sa carrière

Un joueur d'expérience arrive au RFC Liège pour relancer sa carrière

12:20
Anderlecht secoué : les scouts dénoncent ce qui se passait sous Vandenhaute

Anderlecht secoué : les scouts dénoncent ce qui se passait sous Vandenhaute

11:20
Un ancien Mauve fait sensation et décroche le titre d'homme du match en Ligue des champions

Un ancien Mauve fait sensation et décroche le titre d'homme du match en Ligue des champions

11:00
Que pense la presse française du duel entre le Club de Bruges et Monaco ?

Que pense la presse française du duel entre le Club de Bruges et Monaco ?

10:30
Jackers ou Mignolet ? Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges, révèle qui a pris la décision

Jackers ou Mignolet ? Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges, révèle qui a pris la décision

10:00
"Je n'ai jamais vécu ça" : l'entraîneur de Monaco raconte le chaos avant le départ pour Bruges

"Je n'ai jamais vécu ça" : l'entraîneur de Monaco raconte le chaos avant le départ pour Bruges

09:30
"La tactique n'a pas été respectée" : Thorsten Fink furieux après la défaite de Genk

"La tactique n'a pas été respectée" : Thorsten Fink furieux après la défaite de Genk

09:00
1
Début de rêve pour le PSG, soirée à oublier pour Charles De Ketelaere

Début de rêve pour le PSG, soirée à oublier pour Charles De Ketelaere

07:45
Une figure respectée du vestiaire de Manchester United sous le charme de Senne Lammens

Une figure respectée du vestiaire de Manchester United sous le charme de Senne Lammens

08:30
Et si l'UEFA refusait le Jan Breydel ? Le Club de Bruges pourrait choisir une destination surprenante

Et si l'UEFA refusait le Jan Breydel ? Le Club de Bruges pourrait choisir une destination surprenante

07:00
3

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-2 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 2-1 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 2-3 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 Pafos FC Pafos FC
Slavia Prague Slavia Prague 2-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 0-2 Inter Inter
Liverpool Liverpool 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-0 Atalanta Atalanta
FC Bruges FC Bruges 4-1 Monaco Monaco
FC Copenhague FC Copenhague 2-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Portugal Sporting Portugal 1-0 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 0-0 FC Barcelone FC Barcelone
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 3-1 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 0-0 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved