Une figure respectée du vestiaire de Manchester United sous le charme de Senne Lammens

Il n'a pas fait ses débuts officiels, mais Senne Lammens impressionne à Manchester United. C'est une question de temps avant qu'il débute les rencontres.

L’icône de Manchester United Tom Heaton (39 ans) n’a pas caché son admiration envers Senne Lammens. Le troisième gardien expérimenté a confié dans le podcast Training Ground Guru que Lammens l’avait tout de suite impressionné à l’entraînement. "On n’a travaillé ensemble que quelques jours, mais il semble être un très bon garçon. Il est calme, mais possède une forte personnalité."

Heaton n’a pas ménagé les compliments. "Ses qualités de base comme gardien sont très impressionnantes. Je le lui ai dit immédiatement. Ce n’est pas facile d’arriver à 23 ans à Manchester United, mais jusqu’ici il a été excellent."



Lammens aura sa chance

Lammens devra patienter pour ses premières minutes de jeu. Lors du derby contre Manchester City, il est resté sur le banc. Altay Bayindir gardait les cages lors de la défaite 3-0.

Avec le départ d’André Onana à Trabzonspor, une place s’est libérée dans les buts. Dans les coulisses, Lammens est évoqué comme le successeur naturel, même si c’est à l’entraîneur Ruben Amorim de décider.

Samedi soir, United affrontera Chelsea à Old Trafford. Il est peu probable que Lammens commence ce match, mais ses bonnes prestations à l’entraînement montrent qu’il aura bientôt sa chance.