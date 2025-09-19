Bonne nouvelle concernant la blessure de Maxim De Cuyper

Maxim De Cuyper peut respirer. Contraint de quitter prématurément la pelouse de Bournemouth le week-end dernier, le défenseur de Brighton & Hove Albion devrait rapidement retrouver le chemin des terrains.

Le week-end dernier n’a pas souri à Maxim De Cuyper. Le défenseur de Brighton & Hove Albion a dû quitter le terrain après seulement 24 minutes sur la pelouse de Bournemouth, après avoir violemment percuté un panneau publicitaire.

Touché au genou, il n’a pas pu poursuivre la rencontre. De quoi inquiéter les supporters, le staff et ses coéquipiers...

Heureusement, son entraîneur Fabian Hürzeler a apporté de bonnes nouvelles lors de la conférence de presse hebdomadaire. "Pour Maxim, les dégâts ne sont pas importants," pointe-t-il.

"Nous devons encore voir s’il sera disponible ce week-end, mais ce n’est pas une blessure grave. Ce n’était qu’un coup, et j’espère qu’il sera rapidement de retour", a rassuré le coach.

De Cuyper a parfaitement réussi ses débuts à Brighton & Hove Albion. Recruté cet été pour 20 millions d’euros en provenance du Club de Bruges, le Diable Rouge a débuté chacune des quatre premières rencontres. Notamment lors de la victoire 2-1 contre Manchester City, où il s’était imposé comme l’un des grands artisans du succès.